Почему китайские автомобили становятся популярными в России и Барнауле?
Сейчас свыше 60% российского рынка занимают машины из Поднебесной
10 июня 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KWdqL
В России за последние несколько лет автомобильный рынок претерпел значительные изменения. Многие марки покинули его, но зато на смену пришли другие, не менее качественные, но более доступные. Так, например, стали популярны автомобили, которые производят в Китае.
Цифры
По данным аналитического агентства "Автостат", на начало 2024 года 61% рынка в России занимали именно автомобили из Поднебесной. Для сравнения: за аналогичный период 2022 года их было лишь 9%. Причем покупают китайские автомобили как для личного использования, так и для коммерческого, к примеру, такси. Яркое тому доказательство – Geely Coolray ("Джили Кулрей"). Его часто можно встретить на российских дорогах.
Давно знакомы
К слову, бренд Geely в России уже почти 20 лет. С китайского Geely переводится как "счастье". Свой путь он начал в 1984 году, но под другим именем. В 1997 году компания становится первым частным китайским производителем автомобилей, спустя шесть лет начинает покорять другие страны. Название Geely появилось только в 2003 году, когда компания получила официальное разрешение на собственное производство и смогла объединяться с другими автоконцернами. Именно этот шаг стал судьбоносным, ведь после под брендом стали выпускать автомобили как для внутреннего рынка, так и на экспорт.
В 2007 году Geely добирается до России. На начало 2024 года этими автомобилями владеют почти 2,5 тыс. человек. О том, что популярность марки на мировом автомобильном рынке растет, подтверждают и множество наград, которые Geely успел заработать за все годы. К примеру, два года назад холдинг занял восьмое место в рейтинге стоимости портфеля брендов в мировой автоиндустрии Brand Finance* – 2022. К слову, это была единственная китайская автомобильная группа в таком престижном списке.
Сейчас Geely – это огромный концерн, в который входят различные мировые бренды: Volvo*, VolvoTraks*, ZEEKR*, LOTUS*, Link&Co*, Smart*, Polestar*. Geely является основным акционером Mercedes* (Daimler AG*) и Aston Martin*. А еще владеет 100% акций Лондонского такси. Ему также принадлежат все салоны Mercedes-Benz в Германии. На китайском рынке Geely уже давно занял нишу как одна из самых технологичных частных компаний.
Преимущества
Люди по всему миру выбирают этот бренд и доверяют ему. А преимуществ у него много:
- Большой выбор. Бренд уже давно вышел за пределы своей страны, поэтому активно занимает иностранный рынок. Клиенту предлагается множество моделей, которые ежегодно апгрейдят. Например, в конце 2023 года с конвейеров сошла обновленная марка Geely Coolray, которую уже активно разбирают покупатели.
- Качество. Практически все китайские автомобили имеют качественное оснащение даже при базовой комплектации. За сравнительно невысокую цену покупатель получает автомобиль с климат-контролем, медиа, системой безопасности и другими опциями. Все тот же пример – автомобиль Geely Coolray.
- Доступность. Цена занимает не последнее место в решении о покупке китайского автомобиля.
Детали
А что под капотом у этой машины? За образец взяли выше названную модель. У Geely Coolray автоматическая коробка передач, новый 4-цилиндровый турбомотор на 1,5 л, разработанный компанией Volvo, мощностью 180 л.с., левый руль, как на европейских автомобилях. Внутри есть климат-кoнтpоль, панорамная крыша, электропривод водительского сиденья, кожаный салон, мультируль, автозапуск с ключа, датчик света и многое другое, что покупателю не придется устанавливать самостоятельно для повышения комфорта.
Кроссовер создавался с ориентиром на молодую аудиторию и сейчас является одной из самых популярных моделей группы GeelyAuto*. В 2018 году внедорожник вышел на мировой рынок и сразу же стал любимчиком клиентов. На сегодняшний день продано свыше 800 тыс. автомобилей в 40 стран.
В 2023 году Geely выпустил 63 тыс. "кулреев", причем многие из них – уже рестайлинговый вариант. Его могут купить жители России и еще 13 государств.
В Барнауле
Жители Барнаула тоже не понаслышке знают об этом бренде. Автомобили той же марки Geely Coolray продаются в Алтайском крае с 2018 года. Поставка проходит по параллельному импорту. Стоит такой автомобиль в одном из объявлений на "Дроме" 2,59 млн рублей. А всего сейчас, опять же по данным "Дрома", в краевой столице доступны к покупке 114 экземпляров этого бренда.
Еще несколько лет назад китайские машины воспринимались как дешевый аналог дорогих корейских, японских и европейских. Сейчас же они встают на один уровень. А если учесть то, что ввоз авто из Поднебесной в 2023 году увеличился и достиг 49% вместо 17%, можно уверенно сказать, что китайские бренды людям нравятся.
Автоцентр Avtolux ("Автолюкс")
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*Brand Finance ("Бренд Финанс"); Volvo ("Вольво"); VolvoTraks ("ВольвоТрэкс"); ZEEKR ("Зикр"); LOTUS ("Лотус"); Link&Co ("Линк и Ко"); Smart ("Смарт"); Polestar ("Полестар"); Mercedes ("Мерседес"); Daimler ("Даймлер"); Aston Martin ("Астон Мартин"); GeelyAuto ("Джили Авто").
Горте Егор ВикторовичРеклама
10:05:09 10-06-2024
Почему стали ... . А есть выбор ?
10:09:59 10-06-2024
Интересно по какому принципу их выбирают? Двигатель хотя б 200 тыс отходит, подвеска вечная? Или по принципу пофигу куда лишь бы потратить?
10:37:58 10-06-2024
Гость (10:09:59 10-06-2024) Интересно по какому принципу их выбирают? Двигатель хотя б 2... Ни одна машина были япы и немцы не было пробегов больше 130к
Их и покупают на такой срок далее трейдин
12:46:49 10-06-2024
Гость (10:09:59 10-06-2024) Интересно по какому принципу их выбирают? Двигатель хотя б 2... Уже есть пробеги свыше 200 тыс.в Москве такси пользуются спросом
10:14:51 10-06-2024
Лучше Toyota конец 90 начало 2000 чем это...
11:10:27 10-06-2024
Гость (10:14:51 10-06-2024) Лучше Toyota конец 90 начало 2000 чем это...... Не может 30-летный рыдван быть лучше нового автомобиля, это невозможно.
14:08:53 10-06-2024
Гость (11:10:27 10-06-2024) Не может 30-летный рыдван быть лучше нового автомобиля, это ... Еще как может, лучше этой китайской помойки будет наверное любая японская или европейская машина, даже старая
12:33:56 10-06-2024
Гость (10:14:51 10-06-2024) Лучше Toyota конец 90 начало 2000 чем это...... А то ещё лучше мерседес бенц цивилизованной Германии приобрести.Хоть подержанный.
14:10:33 10-06-2024
Гость (12:33:56 10-06-2024) А то ещё лучше мерседес бенц цивилизованной Германии приобр... И кто на ком будет ездить? Думается мне, что мерин на тебе, исключительно в сервис...
18:52:02 12-06-2024
Гость (14:10:33 10-06-2024) И кто на ком будет ездить? Думается мне, что мерин на тебе, ... А Китаеза на вас ездит конечно же не будет. Все боятся покупать китайские дубли на авто, но не боятся покупать китайские авто в сборе, парадокс! Китайские запчасти в оригинале сейчас стоят не намного больше европейских запчастей для нормальных машин. При первичной покупке вы экономите деньги конечно, но на вторичке будет понятно что китаец будет стоять с самой низкой ценой в своём классе, ссори но это факт!
10:54:35 10-06-2024
Потому что Вова дружит с Си. А с остальным миром он не дружит.
13:45:21 10-06-2024
Гость (10:54:35 10-06-2024) Потому что Вова дружит с Си. А с остальным миром он не дружи... "Остальной мир" нацелился пограбить огромные природные ресурсы страны.Или всё-таки"остальной мир" бьётся за свободу и демократию во всём мире? )) Ваш ответ на этот вопрос проявит каким местом вы дум аете.
11:12:22 10-06-2024
Поставь ВАЗ по 500 тысяч- будет самым популярным в России!!! В очередь будут записываться!
11:14:12 10-06-2024
При таких низких доходах и высоких ценах на топливо дешевле на такси и велосипеде телепортироваться...
11:47:40 10-06-2024
потому что гранта лям двести, веста под два ляма
12:07:14 10-06-2024
"КАЧЕСТВО - имеют качественное оснащение" - примерно с такой логикой маркетологи впаривают этот продукт. Хотя на безрыбье и рак - рыба. Лично я до сих пор в шоке как можно купить китайца в два раза дороже его стоимости в остальном мире. За 1,7 млн - хорошее предложение, за 3,4 млн - это безумие.
13:31:55 10-06-2024
Управляющий "Клубного сервиса" Илья Свиридов хорошо раскрывает, что из себя представляют китайские автомобили и почему их категорически нельзя покупать.
14:07:33 10-06-2024
Да потому что кроме этих убогих китайских ведер на рынке нет предложения, народ берет их от безысходности. Хочется народу новую машину, а сейчас новые только такие, убогие китайские, да еще и по цене конской. Когда раньше был выбор - их покупали очень мало, ибо понимали что это полное г.....
14:48:07 10-06-2024
Никогда китайское ведро не заменит японцев и немцев,хоть с пеной у рта вы меня убеждайте.Просто за последние три года хапнул печального опыта с этими ,,качественными"китайскими говноавтомобилями,наелся ,как говорится ,на всю жизнь.Как есть отзыв выше,лучше старая япошка или немец,чем это новое подобие автомобиля!!!
16:16:29 10-06-2024
Я помню, как в Барнауле появились первые Geely. Год наверное 2008. Двери наперекосяк, в салоне запах отвратный какой-то химии. Стоили дешево и никто их не брал.
18:26:12 10-06-2024
Гость (16:16:29 10-06-2024) Я помню, как в Барнауле появились первые Geely. Год наверное... Этот отвратный запах бензола, формальдегида и ацетальдегида есть и поныне в Geely, причем, он совершенно не выветривается со временем. Он испаряется в салоне, а затем, вечером, когда остынет, будет повторно поглощен поверхностями. Затем снова испаряется на следующий день. Поэтому, в машине смешивается некий суп из летучих органических соединений (ЛОС). Затем он подвергается воздействию солнечного света и получается биосфера ЛОС, своеобразный вариант газовой камеры.
Вредные запахи есть и у новых японских и европейских авто, но там все быстро выветривается, чего нельзя сказать о китайских "душегубках"
01:22:48 11-06-2024
Вас, как-будто заставляют покупать, сами купите, когда ваши японцы, немцы и корейцы сгниют.
10:10:24 11-06-2024
Группировка Geely Constellation 02 известна также как Future Travel Constellation. Согласно плану, Geely завершит её развертывание в 2025 году, всего в неё войдет 72 спутника. Geely Constellation будет предоставлять услуги спутниковой связи для автомобилей компании по всему миру без слепых зон.
10:11:51 11-06-2024
Компания Geely Holding Group, выпускающая автомобили под всемирно известными марками Geely, Volvo, Lynk&Co, совместно с немецким концерном Daimler AG, владеющим брендами Mercedes-Benz и Smart, запустили проект по созданию высокоэффективных силовых установок для гибридных автомобилей нового поколения.
14:24:58 11-06-2024
Статья видимо на правах рекламы. Сами китайцы на этих джели не ездят. Это ширпотреб, как конструктор, быстрый износ всех запчастей, делает его очень дорогим удовольствием, при внешней привлекательной дешевизне. Дешевле будет содержать старые марки Ауди, Вольво, Тойота, Фольксваген года до 2007. Они надёжнее, и металл нормальный, и двигатели, чем эти китайские гибриды из металла пластика и пластика.
22:19:28 12-06-2024
Денис (14:24:58 11-06-2024) Статья видимо на правах рекламы. Сами китайцы на этих джели ... Что ты несешь))) Откуда ты берешь? Через 2-3 года увидишь сам, это будет самая продвинутая компания в Мире. Информация у тебя 10 летней давности. Немцы все собираются в Китае…. Сами китайцы ездят и в эмиратах ездят и везде уже ездят на них. Монжаро просто побил все рекорды продаж. Как из пещеры пукнул….
00:08:12 12-06-2024
А что, Барнаул не Россия? Я что-то пропустил?