Почему китайские автомобили становятся популярными в России и Барнауле?

Сейчас свыше 60% российского рынка занимают машины из Поднебесной

10 июня 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KWdqL

Geely Coolray в Автоцентре Avtolux / Фото предоставлено компанией

В России за последние несколько лет автомобильный рынок претерпел значительные изменения. Многие марки покинули его, но зато на смену пришли другие, не менее качественные, но более доступные. Так, например, стали популярны автомобили, которые производят в Китае.

Цифры

По данным аналитического агентства "Автостат", на начало 2024 года 61% рынка в России занимали именно автомобили из Поднебесной. Для сравнения: за аналогичный период 2022 года их было лишь 9%. Причем покупают китайские автомобили как для личного использования, так и для коммерческого, к примеру, такси. Яркое тому доказательство – Geely Coolray ("Джили Кулрей"). Его часто можно встретить на российских дорогах.

Давно знакомы

К слову, бренд Geely в России уже почти 20 лет. С китайского Geely переводится как "счастье". Свой путь он начал в 1984 году, но под другим именем. В 1997 году компания становится первым частным китайским производителем автомобилей, спустя шесть лет начинает покорять другие страны. Название Geely появилось только в 2003 году, когда компания получила официальное разрешение на собственное производство и смогла объединяться с другими автоконцернами. Именно этот шаг стал судьбоносным, ведь после под брендом стали выпускать автомобили как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

В 2007 году Geely добирается до России. На начало 2024 года этими автомобилями владеют почти 2,5 тыс. человек. О том, что популярность марки на мировом автомобильном рынке растет, подтверждают и множество наград, которые Geely успел заработать за все годы. К примеру, два года назад холдинг занял восьмое место в рейтинге стоимости портфеля брендов в мировой автоиндустрии Brand Finance* – 2022. К слову, это была единственная китайская автомобильная группа в таком престижном списке.

Сейчас Geely – это огромный концерн, в который входят различные мировые бренды: Volvo*, VolvoTraks*, ZEEKR*, LOTUS*, Link&Co*, Smart*, Polestar*. Geely является основным акционером Mercedes* (Daimler AG*) и Aston Martin*. А еще владеет 100% акций Лондонского такси. Ему также принадлежат все салоны Mercedes-Benz в Германии. На китайском рынке Geely уже давно занял нишу как одна из самых технологичных частных компаний.

Geely Coolray в Автоцентре Avtolux / Фото предоставлено компанией

Преимущества

Люди по всему миру выбирают этот бренд и доверяют ему. А преимуществ у него много:

Большой выбор . Бренд уже давно вышел за пределы своей страны, поэтому активно занимает иностранный рынок. Клиенту предлагается множество моделей, которые ежегодно апгрейдят. Например, в конце 2023 года с конвейеров сошла обновленная марка Geely Coolray, которую уже активно разбирают покупатели.

. Бренд уже давно вышел за пределы своей страны, поэтому активно занимает иностранный рынок. Клиенту предлагается множество моделей, которые ежегодно апгрейдят. Например, в конце 2023 года с конвейеров сошла обновленная марка Geely Coolray, которую уже активно разбирают покупатели. Качество . Практически все китайские автомобили имеют качественное оснащение даже при базовой комплектации. За сравнительно невысокую цену покупатель получает автомобиль с климат-контролем, медиа, системой безопасности и другими опциями. Все тот же пример – автомобиль Geely Coolray.

. Практически все китайские автомобили имеют качественное оснащение даже при базовой комплектации. За сравнительно невысокую цену покупатель получает автомобиль с климат-контролем, медиа, системой безопасности и другими опциями. Все тот же пример – автомобиль Geely Coolray. Доступность. Цена занимает не последнее место в решении о покупке китайского автомобиля.

Geely Coolray в Автоцентре Avtolux / Фото предоставлено компанией

Детали

А что под капотом у этой машины? За образец взяли выше названную модель. У Geely Coolray автоматическая коробка передач, новый 4-цилиндровый турбомотор на 1,5 л, разработанный компанией Volvo, мощностью 180 л.с., левый руль, как на европейских автомобилях. Внутри есть климат-кoнтpоль, панорамная крыша, электропривод водительского сиденья, кожаный салон, мультируль, автозапуск с ключа, датчик света и многое другое, что покупателю не придется устанавливать самостоятельно для повышения комфорта.

Кроссовер создавался с ориентиром на молодую аудиторию и сейчас является одной из самых популярных моделей группы GeelyAuto*. В 2018 году внедорожник вышел на мировой рынок и сразу же стал любимчиком клиентов. На сегодняшний день продано свыше 800 тыс. автомобилей в 40 стран.

В 2023 году Geely выпустил 63 тыс. "кулреев", причем многие из них – уже рестайлинговый вариант. Его могут купить жители России и еще 13 государств.

В Барнауле

Жители Барнаула тоже не понаслышке знают об этом бренде. Автомобили той же марки Geely Coolray продаются в Алтайском крае с 2018 года. Поставка проходит по параллельному импорту. Стоит такой автомобиль в одном из объявлений на "Дроме" 2,59 млн рублей. А всего сейчас, опять же по данным "Дрома", в краевой столице доступны к покупке 114 экземпляров этого бренда.

Еще несколько лет назад китайские машины воспринимались как дешевый аналог дорогих корейских, японских и европейских. Сейчас же они встают на один уровень. А если учесть то, что ввоз авто из Поднебесной в 2023 году увеличился и достиг 49% вместо 17%, можно уверенно сказать, что китайские бренды людям нравятся.

Автоцентр Avtolux / Фото предоставлено компанией

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*Brand Finance ("Бренд Финанс"); Volvo ("Вольво"); VolvoTraks ("ВольвоТрэкс"); ZEEKR ("Зикр"); LOTUS ("Лотус"); Link&Co ("Линк и Ко"); Smart ("Смарт"); Polestar ("Полестар"); Mercedes ("Мерседес"); Daimler ("Даймлер"); Aston Martin ("Астон Мартин"); GeelyAuto ("Джили Авто").

Горте Егор Викторович

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