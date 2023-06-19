В Алтайском крае сельскохозяйственную технику отечественного бренда поставляет торговая компания "Европа"

19 июня 2023, 11:55, ИА Амител LjN8KA47Z

Комбайн DON 680M / Фото предоставлено компанией

Лето – самый разгар заготовки кормов. И у тех, кто не "готовил сани" заблаговременно, остается совсем чуть-чуть времени, чтобы обновить свой парк техники. Новый современный комбайн позволит аграриям быстрее и легче справляться с работой. Например, кормоуборочный комбайн DON 680M* от Ростсельмаш. Это оптимальный вариант для средних и мелких животноводческих хозяйств со стадом до 500 голов. Он также подойдет для крупных предприятий, которые используют машины подобного класса для обеспечения ежедневной подкормки.

Не маленький и удаленький

Мощность такого помощника – 290 л. с. Захват его адаптеров достигает 5 метров, а длина резки – до 20 мм. Машина способна производить до 108 тонн кормов в час. А двигатель с турбонаддувом позволяет серьезно снизить расход топлива на одну тонну убранной массы. Такие характеристики оценит, пожалуй, каждый хозяйственник.

Много функций

Еще среди преимуществ модели аграрии отмечают простоту эксплуатации и обслуживания. Как говорят фермеры, возможность починить огромную машину в поле "на коленке" не оценит только тот, кто никогда не работал.

Доступная стоимость комбайна и запчастей также привлекает потенциальных владельцев техники. Склад дилера, заполненный всеми необходимыми позициями, позволяет оперативно отреагировать на обращение агрария и доставить нужную запчасть в кратчайшие сроки. Лучшее сочетание цены и качества модели подчеркивает директор ООО "Кытмановское" Юрий Пресняков. Фермер давно работает с торговой компанией "Европа", которая поставляет технику Ростсельмаш.

"Вплотную с "Европой" мы работаем уже 12 лет. Сервис, обслуживание и все остальное нас вполне устраивает. Сейчас мы взяли два комбайна. Я думаю, это наилучший вариант. DON 680M – универсальная техника. Комбайн способен убирать как многолетние травы на сенаж, так и однолетние на монокорм. Он может подбирать, сваливать и убирать кукурузу – есть специальная насадка. Потому что если это сенаж, то его нужно подвяливать при влажности 60%, тогда у комбайна подборщик стоит. Если нужен монокорм, то не обязательно валить, он уже сам скашивает. Много функций у DON 680M, в этом его преимущество", – рассказал Юрий Пресняков.

Помимо вышеперечисленного, производитель обращает внимание на то, что DON 680M представляет собой комбайн с доизмельчителем зерен. Все эти характеристики позволили модели стать одним из лидеров по количеству продаж самоходных кормоуборочных комбайнов в ТК "Европа".

Комбайн DON 680M / Фото предоставлено компанией

Апгрейд 2023 года

В этом году у модели DON 680M появилась новая коробка переключения передач с электрогидроуправлением. Проще говоря, этот процесс производится одной кнопкой.

Еще одно новшество – новый дисплей в кабине. Он показывает больше информации о работе комбайна.

*DON 680M (ДОН 680М)

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