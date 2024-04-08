Почему кроссовер Changan CS55 Plus стал одним из продаваемых на российском рынке?

В автоцентре "Тисс Авто" рассказали о некоторых преимуществах модели

08 апреля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KVFcy

Changan CS55 Plus / Фото: "Тисс Авто"

Кроссовер CS55 Plus* – первый в табеле о рангах в модельном ряду Changan*. При этом именно эта модель стала одной из самых продаваемых на российском рынке в 2024 году. Специалисты автоцентра "Тисс Авто" рассказали, в чем секрет успеха.

Стильный дизайн и размер

Современный кузов с эффектными красными вставками в совокупности с приличным размером сделали модель популярной. Changan CS55 Plus и снаружи, и внутри сложно назвать маленьким. При длине 4,51 м автомобиль не выглядит громоздким. Но даже на задних сиденьях места вполне достаточно для пассажиров ростом за метр восемьдесят. Объем багажника (с электроприводом пятой двери) 475 л.

Европейский уровень

Эргономика салона тоже на уровне, скорее, европейских аналогов. Отдельно стоящий по центру панели дисплей мультимедиа обеспечивает отличное качество картинки.

Изображение с камер кругового обзора объединяется в 3D*-модель, которую можно вращать как угодно. На автомобиль можно установить штатный видеорегистратор и записывать все происходящее вокруг на видео и фотографировать. Еще из приятного в салоне – беспроводная зарядка на два гаджета, электрические настройки кресла водителя и переднего пассажира.

Changan CS55 Plus / Фото: "Тисс Авто"

Экономичный расход топлива

Под капотом – бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 181 л.с., работающий в тандеме с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с парой "мокрых" сцеплений. Двигатель готов работать на АИ-92, но главное достоинство – средний расход топлива немногим более 7 л на 100 км, что подтверждено в ходе многочисленных тестов.

Changan CS55 Plus представлен у официального дилера "Тисс Авто". До конца апреля 2024 года преимущество при покупке модели составит до 200 тыс. рублей.

На кроссовер действует гарантия пять лет или 150 тыс. км пробега, что в очередной раз подтверждает надежность и качество автомобиля.

ГК "Тисс Авто" (официальный дилер Changan в Алтайском крае)

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 212

Тел.: +7 (3852) 299-000

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*CS55 Plus ("СиЭс55 Плюс"); Changan ("Чанган"); 3D ("3Дэ").

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