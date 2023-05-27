Почему на Алтае не построили спортарену, которую обещал ещё Дмитрий Медведев

Ещё в 2019 году на строительство ФОКа планировалось выделить 125 миллионов рублей

27 мая 2023, 07:43, ИА Амител

Фото: amic.ru

Министерство спорта Алтайского края пока не планирует приступать к строительству современного физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Санниково, хотя ещё в 2019 году во время визита на Алтай начало работ анонсировал Дмитрий Медведев. Об этом во время эфира ЦУР заявил глава Минспорта края Максим Рябцев.

Ещё в 2020 году на разработку проектно-сметной документации спорткомплекса заложили деньги в краевой бюджет. Однако власти Санниково, по словам министра, так и не смогли найти место под ФОК. В итоге стройку пришлось отложить. Министерству так и не удалось получить федеральные деньги на возведение объекта, а сделать это после отставки правительства Дмитрия Медведева стало сложнее.

В 2021 году проект ФОКа внесли в краевую адресную инвестиционную программу. Однако к строительству спортивного объекта так и не приступили. Министр считает, что тема возведения ФОКа может снова возникнуть в будущем.

"С местной администрацией мы прорабатываем этот вопрос. Нам надо понять, как этот физкультурно-оздоровительный комплекс может появиться и в какие сроки", – заявил Рябцев.

В ноябре 2019 года во время визита на Алтай Дмитрий Медведев пообещал построить ФОК в Первомайском районе. Тогда задачей региона было подготовить проектно-сметную документацию в 2020 году. Строительные работы должны были пройти в 2021-2022 годах. Условия софинансирования строительства для Алтайского края льготные: 99% федеральных средств, 1% – региональных. На строительство ФОКа в Санниково из федерального бюджета должно было поступить 125 миллионов рублей. Доля Алтайского края составит порядка пяти миллионов рублей.

В итоге власти региона решили построить три ФОКа в Барнауле и направили федеральные средства на эти объекты.