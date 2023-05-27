НОВОСТИСпорт

Почему на Алтае не построили спортарену, которую обещал ещё Дмитрий Медведев

Ещё в 2019 году на строительство ФОКа планировалось выделить 125 миллионов рублей

27 мая 2023, 07:43, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Министерство спорта Алтайского края пока не планирует приступать к строительству современного физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Санниково, хотя ещё в 2019 году во время визита на Алтай начало работ анонсировал Дмитрий Медведев. Об этом во время эфира ЦУР заявил глава Минспорта края Максим Рябцев.

Ещё в 2020 году на разработку проектно-сметной документации спорткомплекса заложили деньги в краевой бюджет. Однако власти Санниково, по словам министра, так и не смогли найти место под ФОК. В итоге стройку пришлось отложить. Министерству так и не удалось получить федеральные деньги на возведение объекта, а сделать это после отставки правительства Дмитрия Медведева стало сложнее.

В 2021 году проект ФОКа внесли в краевую адресную инвестиционную программу. Однако к строительству спортивного объекта так и не приступили. Министр считает, что тема возведения ФОКа может снова возникнуть в будущем.

"С местной администрацией мы прорабатываем этот вопрос. Нам надо понять, как этот физкультурно-оздоровительный комплекс может появиться и в какие сроки", – заявил Рябцев.

В ноябре 2019 года во время визита на Алтай Дмитрий Медведев пообещал построить ФОК в Первомайском районе. Тогда задачей региона было подготовить проектно-сметную документацию в 2020 году. Строительные работы должны были пройти в 2021-2022 годах. Условия софинансирования строительства для Алтайского края льготные: 99% федеральных средств, 1% – региональных. На строительство ФОКа в Санниково из федерального бюджета должно было поступить 125 миллионов рублей. Доля Алтайского края составит порядка пяти миллионов рублей.

В итоге власти региона решили построить три ФОКа в Барнауле и направили федеральные средства на эти объекты.

Томенко пообещал после визита Медведева построить в Санниково спорткомплекс

На строительство ФОКа из федерального бюджета поступит 125 миллионов рублей
НОВОСТИСпорт

Дмитрий Медведев Спорт

Комментарии 3

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Элен без ребят

07:53:40 27-05-2023

обещать- не значит жениться (ц)

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Гость

08:28:21 27-05-2023

А много его обещаний выполнено?

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Гость

09:06:30 27-05-2023

Видимо Митя спутал Алтай и Алтайский край А так-то ему сейчас не до ваших ФОКов, он бомбу ядерную не знает в кого бросить. В каждом интервью носится с ней, как кот с маслом. Да сына Ильюшу как на фронт отправить, чтобы в глаза россиянам не стыдно было смотреть?

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