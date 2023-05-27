Почему на Алтае не построили спортарену, которую обещал ещё Дмитрий Медведев
Ещё в 2019 году на строительство ФОКа планировалось выделить 125 миллионов рублей
27 мая 2023, 07:43, ИА Амител
Министерство спорта Алтайского края пока не планирует приступать к строительству современного физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Санниково, хотя ещё в 2019 году во время визита на Алтай начало работ анонсировал Дмитрий Медведев. Об этом во время эфира ЦУР заявил глава Минспорта края Максим Рябцев.
Ещё в 2020 году на разработку проектно-сметной документации спорткомплекса заложили деньги в краевой бюджет. Однако власти Санниково, по словам министра, так и не смогли найти место под ФОК. В итоге стройку пришлось отложить. Министерству так и не удалось получить федеральные деньги на возведение объекта, а сделать это после отставки правительства Дмитрия Медведева стало сложнее.
В 2021 году проект ФОКа внесли в краевую адресную инвестиционную программу. Однако к строительству спортивного объекта так и не приступили. Министр считает, что тема возведения ФОКа может снова возникнуть в будущем.
"С местной администрацией мы прорабатываем этот вопрос. Нам надо понять, как этот физкультурно-оздоровительный комплекс может появиться и в какие сроки", – заявил Рябцев.
В ноябре 2019 года во время визита на Алтай Дмитрий Медведев пообещал построить ФОК в Первомайском районе. Тогда задачей региона было подготовить проектно-сметную документацию в 2020 году. Строительные работы должны были пройти в 2021-2022 годах. Условия софинансирования строительства для Алтайского края льготные: 99% федеральных средств, 1% – региональных. На строительство ФОКа в Санниково из федерального бюджета должно было поступить 125 миллионов рублей. Доля Алтайского края составит порядка пяти миллионов рублей.
В итоге власти региона решили построить три ФОКа в Барнауле и направили федеральные средства на эти объекты.
07:53:40 27-05-2023
обещать- не значит жениться (ц)
08:28:21 27-05-2023
А много его обещаний выполнено?
09:06:30 27-05-2023
Видимо Митя спутал Алтай и Алтайский край А так-то ему сейчас не до ваших ФОКов, он бомбу ядерную не знает в кого бросить. В каждом интервью носится с ней, как кот с маслом. Да сына Ильюшу как на фронт отправить, чтобы в глаза россиянам не стыдно было смотреть?