Эксперт рассказал о несоответствиях в законах России

16 мая 2023, 11:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSapqsBLex

Фото: Freepik

К 2025 году налоговая база всех объектов недвижимости будет переведена на кадастровую стоимость, так утвердило Министерство финансов РФ. Для этого в 2022 году оценивали земельные участки, в 2023-м проходит оценка объектов капстроительства. Поэтому многие собственники получают квитанции с повышенным налогом. Но из-за пробелов в законе возникают ошибки. Какие и почему, объяснил юрисконсульт барнаульского офиса Финансово-правовой компании "Альтернатива" Антон Казарцев.

Как рассчитывают кадастровую стоимость?

Любой объект недвижимости оценивают по 19 характеристикам. Они прописаны в ст. 8 Закона № 218-ФЗ и указываются в выписке ЕГРН. И именно они влияют на размер кадастровой стоимости, а значит, и на налоги, и сумму арендной платы.

Вот только некоторые из этих характеристик:

вид объекта;

номер;

описание места расположения;

площадь;

вид жилого помещения.

Чтобы собрать эти данные, работники государственных бюджетных учреждений (ГБУ) делают многочисленные запросы об объектах в различные организации. Однако качество и достоверность получаемой информации во многом зависит от человеческого фактора. Например, использовал ли сотрудник ГБУ право обращения, получил ли всесторонний ответ и так далее.

"В итоге мы видим огромные пробелы и несоответствия характеристик объектов недвижимости, которые напрямую влияют на ценообразование. Именно в системе проведения государственной кадастровой оценки (ГКО) есть немало противоречий, “дыра”, в которую ежегодно падают несправедливо начисленные налоги", – пояснил Антон Казарцев.

С каждым годом количество споров в судах растёт. Владельцы недвижимости не соглашаются с указанными в ЕГРН данными, на основании которых устанавливается кадастровая стоимость объекта.

Поэтому для оперативного и справедливого разрешения данного вопроса лучше обратиться к юристу.

Какие проблемы есть в системе ГКО?

Правила проведения кадастровой оценки меняются. Ранее эту работу проводили независимые оценщики. И требования к ним не раз менялись. Сначала проводили аукционы, на которых компании побеждали, однако их квалификация мало кого интересовала. Потом от аукционов отказались, требования к оценщикам сильно ужесточились.

Теперь по закону №237-ФЗ это делают бюджетные учреждения. Сбор, обработка сведений проходят в одном месте, что, безусловно, хорошо. Однако есть и недостатки. Например, невысокие требования: достаточно одного оценщика с опытом не менее трёх лет. Такое качество оценки вызывает сомнения, говорит Антон Казарцев.

Он назвал и другие недостатки системы ГКО и причины неверной оценки кадастровой стоимости:

ответственность за неверный результат несёт только ГБУ, при том, что именно Росреестр может передавать некорректную информацию;

отсутствие рынка недвижимости, цена схожих объектов может сильно отличаться;

разделение объектов недвижимости по категориям. Фактически в одном кадастровом квартале могут находиться объекты из разных категорий с одним видом разрешенного использования;

отсутствие земель с неустановленной категорией в Земельном кодексе РФ, а, значит, ГКО не проводится.

"Объединение в январе 2017 года Госкадастра недвижимости и ЕГРП – огромная ошибка. Ведь в сведениях, хранящихся у данных организаций, содержалось немало недочётов. Пример: по законам РФ ГКО проводится на основании сведений из ЕГРН. Но размер участка по базе может отличаться в разы от фактического. Оценка пройдёт всё равно по неверным данным из ЕГРН", – подчеркнул Антон Казарцев.

Система ГКО требует немалых изменений. Начать нужно с получения верных сведений и внесения их в ЕГРН. Пока этого не произошло, вы можете обратиться к квалифицированному юристу ФПК "Альтернатива", который подробно разберёт вашу ситуацию и добьётся максимально справедливой кадастровой оценки вашей недвижимости.ООО ФПК "Альтернатива"

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