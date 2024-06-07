Почему российские банки меняют условия кешбэка?
Уже несколько кредитных организаций объявили об обновлении программ лояльности
07 июня 2024, 10:00, ИА Амител
Весной сразу несколько банков поменяли программы начисления бонусов. В ВТБ бонусы заменили на рубли, в Сбербанке отменили уровни в "Сберспасибо", Газпромбанк обновил механизм начисления, а Промсвязьбанк добавил бонусную программу. Эксперты рассказали, в чем суть такой тенденции.
Новые условия кешбэка
Так, с 1 мая ВТБ перешел на начисления кешбэка рублями (ранее были мультибонусы). Теперь клиенты банка будут выбирать категории, на которые получат повышенный возврат до 25% вместо фиксированных 2-4%, а также увеличенное вознаграждение до 50% за покупки у партнеров программы. Выбирать категории каждый будет сам.
Ранее нововведения ввел Сбербанк. Теперь в "Сберспасибо" нет уровней, но есть выбор категорий с повышенным начислением на каждый месяц. Газпромбанк обновил механизм начисления кешбэка на фиксированные категории. А клиенты Промсвязьбанка теперь могут пользоваться бонусной программой по кредитной карте.
Борьба за клиента
Для банка программа лояльности – возможность выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и их близкими, которые доверяют банку решение широкого пула финансовых вопросов, пояснил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.
"В условиях "борьбы кешбэков" преимущество у гибкой программы, которая адаптируется под предпочтения клиента и дает дополнительные привилегии тем, кто выбирает банк как основной – например, получает зарплату или пенсию в банке, хранит средства на счетах и вкладах, совершает ежедневные транзакции", – добавил представитель банка.
О том, что банки все активнее борются за клиентов с помощью программ лояльности, говорят эксперты компании Frank RG ("Франк ЭрДжи").
Так, за последние два года число карт с программами лояльности выросло с 45 до 70%.
Еще одна тенденция – кредитные организации делают акцент на персональном кешбэке, когда клиент получает бонусы не за все покупки, а по тем категориям, который сам выбрал.
Да и практика отказа от бонусов в пользу рублей все более распространена.
"Банки стали продвигать именно денежный кешбэк, и многие начали его внедрять даже там, где до этого были другие механизмы повышения лояльности и работы с клиентами", – цитируют "Ведомости" гендиректора аналитического агентства "Бизнесдром" Павла Самиева.
Кроме ВТБ, деньги вместо бонусов сегодня дают также "Тинькофф", Росбанк, Совкомбанк, банк "Санкт-Петербург" и другие. И у этого варианта большое преимущество – человек получает деньги, которые можно потратить на что угодно, а не баллы, доступные к оплате только у партнеров банка или в его экосистеме.
10:20:30 07-06-2024
Меняют программы кэшбеков чтобы нас запутать и меньше заплатить клиентам. Когда-то в Фикс-прайсе была очень удобная программа лояльности, насчитывали кэшбек с каждой любой суммы, потом тратить можно было 100% накопленного. Очень удобно! Затем стали начислять только с покупки от 500р, что привело к тому, что я стала реже туда ходить вообще, так как если нужна хозяйственная мелочь, то не буду ждать, когда накопиться необходимость потратить от 500р, куплю попутно в другом месте. Лазать по их "кабинетам" и выбирать категории некогда, ещё при покупках более 1000р. уже не насчитывают баллы - ну их в болото! С банками та же ерунда. Постоянно что-то меняют, делать нам нечего, следить за ловкостью рук банкиров! Не знаю, что за система была в Сбере, но по их карте 3 последних месяца траты были по 25тр, кэшбек - ноль! В этом месяце потрачено примерно 10тр, выбраны 3 категории - кэшбек аж 7 (!!!) рублей. Причем если попробовать списать баллы за услуги ЖКУ, я пробовала за электричество, то ранее накопленные 400р превратились в 200р, у них коэффициент 0,5! О как хитрО!
12:25:03 07-06-2024
Гость (10:20:30 07-06-2024) Меняют программы кэшбеков чтобы нас запутать и меньше запла... Ой блин, какая жалость! А за что вам вообще кэшбеки? За красивые глаза? Вообще ими не пользуюсь.
13:50:01 07-06-2024
Гость (12:25:03 07-06-2024) Ой блин, какая жалость! А за что вам вообще кэшбеки? За крас... Не за красивые глаза, а за лояльность к данному банку или магазину, организации. Благодаря нам они получают прибыль, должны делиться!
18:56:59 07-06-2024
Гость (13:50:01 07-06-2024) Не за красивые глаза, а за лояльность к данному банку или ма... То, что они с вами делятся - это вам только кажется. Отдадут в одном месте заберут в другом и вы даже не заметите. Вы себестоимость узнайте на товары с кэшбеком и подумайте немного своей головушкой.
13:49:07 09-06-2024
Гость (18:56:59 07-06-2024) То, что они с вами делятся - это вам только кажется. Отдадут... И как же влияет кешбэк в банке на себестоимость товара в магазине?!? Сделайте милость, разъясните.
13:38:53 09-06-2024
Гость (12:25:03 07-06-2024) Ой блин, какая жалость! А за что вам вообще кэшбеки? За крас... Огромное спасибо всем тем людям, которые не пользуются кешбэками! Это благодаря вам банки улучшают свои программы лояльности
10:48:54 08-06-2024
Гость (10:20:30 07-06-2024) Меняют программы кэшбеков чтобы нас запутать и меньше запла... Да, вот результат манипуляций банка для того, чтобы лишить своих клиентов кэшбека . Сбербанк изменил систему начисления, но не информировал клиентов в полной мере о том, что если не производить выбор категории каждый месяц, но никакого кэшбека не будет вообще. Да и далеко не все, особенно пожилые, имеют возможность делать выбор( забыли, некогда, мало интернет-трафика), тем более, что названия категорий меняются, непонятно что в себя включают. Некоторые ритейлы тоже используют подобные сложные неудобные для пользователей схемы, тот же Фикс-прайс, Лента. Мой вывод : сокращу до минимума использование карты сбербанка, как и посещения Фикса и Ленты.
14:45:38 10-06-2024
Ну, а ВТБ? Чем они лучше? Нормальный кэшбэк был 2% от покупок. А теперь деньгами, но.. это по телевизору все так хорошо. На деле 8 категорий и из них нужно выбрать 4. А категории - химчистки, канцтовары, спорттовары... Конечно, я же каждый день что-то сдаю в химчистку или покупаю книги. Такую категорию как супермаркет вообще 2 месяца не предлагают. Из чего выбирать? Итог взяла карту другого банка
13:43:40 09-06-2024
Гость (10:20:30 07-06-2024) Меняют программы кэшбеков чтобы нас запутать и меньше запла... "Сбер" вообще самый неинтересный банк в вопросах кешбэка. Держу его карту исключительно, для получения переводов от тех, кто дальше "Сбера" банков не знает (есть ещё такие, как ни странно!)
14:56:21 09-06-2024
Гость (10:20:30 07-06-2024) Меняют программы кэшбеков чтобы нас запутать и меньше запла... Ну, у богатых свои причуды - можно и от кэшбэка отказаться и не пользоваться
Но у меня, например 10% на топливо. Остальное меньше, но и тут копеечка капает
В среднем 1500 в месяц получается. Вроде не много. Но за 5 лет 100 тысяч на капало
Но в принципе не много - можно на это и не обращать внимания. Так - копеечки для богатых
00:26:42 10-06-2024
Гость (14:56:21 09-06-2024) Ну, у богатых свои причуды - можно и от кэшбэка отказаться и... Проверь, кэш-бэка 10% больше нет. Меня также сбер кинул. Visa platinum 4'900 обслуживание за год, повышенный кэшбэк бонусами. А тут раз и бонусы на стопе. И это при том что я оплатил вперёд обслуживание карты.
Ответ Сбера - мы можем менять условия сотрудничества по своему усмотрению.
Нахрен такой банк нужен
17:57:04 12-06-2024
Гость (14:56:21 09-06-2024) Ну, у богатых свои причуды - можно и от кэшбэка отказаться и... И тебе каждый месяц предлагают эту категорию? У них каждый раз разный подбор и в этом то и смысл.
14:52:03 07-06-2024
они это делают не ради того что написано в статье, а для того что когда новый месяц наступил а ты забыл или не до того не выбрал заново категорию, ты получишь бублик вместо кешбэка
В масштабах миллионов клиентов которые забыли выбрать категорию - это миллиарды рублей.
Только и всего, иной причины принудительно сбрасывать каждый месяц категорию нет и не было.
первым Открытие начал, потом остальные подтянулись посмотрев на это "а чем мы хуже"
Одним словом, тьфу.
15:11:23 07-06-2024
Гость (14:52:03 07-06-2024) они это делают не ради того что написано в статье, а для тог... еще лет 10-15 назад про кэшбек никто и не слышал, т.е. ты получал дырку от бублика, а банки имели миллиарды. тебе пошли навстречу. сделали % возврата с потраченных сумм. но ты самостоятельно забыл уточнить категории с которых ты хочешь иметь копеечку. кто виноват? да, выбор категорий, мягко скажем "интересный"...
03:07:23 08-06-2024
Гость (15:11:23 07-06-2024) еще лет 10-15 назад про кэшбек никто и не слышал, т.е. ты по... Первую скидку получал по платежам карточкой еще в 2000 году, когда был налог с продаж, а при расчете картой его не брали, т.к. платеж по безналу.
11:48:35 09-06-2024
Гость (15:11:23 07-06-2024) еще лет 10-15 назад про кэшбек никто и не слышал, т.е. ты по... 10-15 лет назад в кассе магазина было минимум 80 процентов налички а щас наоборот.Уберите кешбеки и нал опять начнет набирать объем.
16:28:48 07-06-2024
Гость (12:25:03 07-06-2024) Ой блин, какая жалость! А за что вам вообще кэшбеки? За крас... пользуюсь картой райфайзен банка, там кэшбек просто за все покупки 1.5% ежемесячно 700-800 рублей возвращается. почему бы и нет? в маришке сейчас 7% возвращают с покупок.пользуюсь. так что ,кто хочет получает денюжку,а кто то не получает.
21:10:48 07-06-2024
Где-где возвращают 7%?что такое маришка?
16:59:49 09-06-2024
Олл (21:10:48 07-06-2024) Где-где возвращают 7%?что такое маришка?... Сеть супермаркетов
13:41:25 08-06-2024
Список категорий для выбора меняется каждый месяц в зависимости от ваших предпочтений за предыдущий месяц и подсовывают те которыми я не пользуюсь. Бизнес ничего личного, а проще дурилово чтобы впарить не ходовой товар.
13:34:12 09-06-2024
Гость (13:41:25 08-06-2024) Список категорий для выбора меняется каждый месяц в зависимо... Проблема выбора категорий легко решается наличием карт разных банков. У меня, например, карты семи банков. Категории кешбэка выбираю по "скользящему графику" в разных банках, поэтому если какой-то банк предлагает не интересные мне категории, то это не моя проблема, а банка. А я "свой" кешбэк получаю каждый месяц
15:25:15 08-06-2024
Я пользуюсь альфа банка дебетовой картой 5% кэшбек возвращают ,открыла в мае кэшем вернулись 650р и в июне уже 400 набежало, в принципе мне не лишнии они никто за просто так не даст. До этого лет 10 на сбере была
14:54:47 09-06-2024
Мне новая программа лояльности ВТБ пока не нравится. Раньше я получала маленький, но стабильный кешбэчик в 1,5%, но зато на самые обычные, повседневные маленькие покупочки. А теперь? В мае карта ВТБ пролежала недвижимо. В июне – ну, пару раз за кафе расплатилась ради кешбэка на 1% больше, чем в ПСБ. И, к тому же, ПСБ ясно указывает, что у них кешбэк и за кафе/рестораны, и за фастфуд (в единой категории), а у ВТБ – про фастфуд ещё неизвестно как там! Поэтому оплата за фастфуд идёт через другой банк.
А вообще, это интересно – держать руку на пульсе банковских кешбэков! Меня это здорово развлекает и радует!
02:54:35 10-06-2024
Тинькофф вообще исключил двоих клиентов из бонусной программы, что-то им не понравилось. Забрал начисленный кешбэк за месяц, нет теперь выбора и начисления кешбэка 🤷♂️
23:58:04 10-06-2024
Марина (14:45:38 10-06-2024) Ну, а ВТБ? Чем они лучше? Нормальный кэшбэк был 2% от покупо... Какого банка, если не секрет?
Также проблема с ВТБ. Карта стала совсем не выгодна. Брала в прошлом году по акции 10/10/10 с кэшбеком на коммуналку и супермаркеты 10%.