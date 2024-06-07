Почему российские банки меняют условия кешбэка?

Уже несколько кредитных организаций объявили об обновлении программ лояльности

07 июня 2024, 10:00, ИА Амител

Банковская карта. Бонусы / Фото: garetsvisual on Freepik

Весной сразу несколько банков поменяли программы начисления бонусов. В ВТБ бонусы заменили на рубли, в Сбербанке отменили уровни в "Сберспасибо", Газпромбанк обновил механизм начисления, а Промсвязьбанк добавил бонусную программу. Эксперты рассказали, в чем суть такой тенденции.

Новые условия кешбэка

Так, с 1 мая ВТБ перешел на начисления кешбэка рублями (ранее были мультибонусы). Теперь клиенты банка будут выбирать категории, на которые получат повышенный возврат до 25% вместо фиксированных 2-4%, а также увеличенное вознаграждение до 50% за покупки у партнеров программы. Выбирать категории каждый будет сам.

Ранее нововведения ввел Сбербанк. Теперь в "Сберспасибо" нет уровней, но есть выбор категорий с повышенным начислением на каждый месяц. Газпромбанк обновил механизм начисления кешбэка на фиксированные категории. А клиенты Промсвязьбанка теперь могут пользоваться бонусной программой по кредитной карте.

Борьба за клиента

Для банка программа лояльности – возможность выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и их близкими, которые доверяют банку решение широкого пула финансовых вопросов, пояснил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

"В условиях "борьбы кешбэков" преимущество у гибкой программы, которая адаптируется под предпочтения клиента и дает дополнительные привилегии тем, кто выбирает банк как основной – например, получает зарплату или пенсию в банке, хранит средства на счетах и вкладах, совершает ежедневные транзакции", – добавил представитель банка.

О том, что банки все активнее борются за клиентов с помощью программ лояльности, говорят эксперты компании Frank RG ("Франк ЭрДжи").

Так, за последние два года число карт с программами лояльности выросло с 45 до 70%.

Еще одна тенденция – кредитные организации делают акцент на персональном кешбэке, когда клиент получает бонусы не за все покупки, а по тем категориям, который сам выбрал.

Да и практика отказа от бонусов в пользу рублей все более распространена.

"Банки стали продвигать именно денежный кешбэк, и многие начали его внедрять даже там, где до этого были другие механизмы повышения лояльности и работы с клиентами", – цитируют "Ведомости" гендиректора аналитического агентства "Бизнесдром" Павла Самиева.

Кроме ВТБ, деньги вместо бонусов сегодня дают также "Тинькофф", Росбанк, Совкомбанк, банк "Санкт-Петербург" и другие. И у этого варианта большое преимущество – человек получает деньги, которые можно потратить на что угодно, а не баллы, доступные к оплате только у партнеров банка или в его экосистеме.