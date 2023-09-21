Почему стоит использовать чат-боты: основные преимущества

Спойлер: они выведут ваш бизнес на новый уровень

21 сентября 2023, 18:00, ИА Амител erid: 2VtzqwmdrVu

Фото: webformat.ru

Чат-боты – это специальные программы, которые способны имитировать "живое" общение. Они отвечают на вопросы покупателей, а значит, при ведении бизнеса не нужно нанимать большой штат менеджеров.

Какие процессы берет на себя чат-бот

Внедрение чат-ботов обеспечивает автоматизацию важных процессов:

формирование клиентской базы;

создание воронок продаж;

рассылка писем и сообщений;

прием звонков.

После внедрения чат-бота все эти операции можно выполнять без привлечения персонала. Это исключает затраты на оплату труда, обучение сотрудников и организацию рабочих мест. Вот почему чат-боты сегодня используются в разных сегментах бизнеса.

Но основное направление – торговля через интернет-магазины. Потенциальные покупатели могут получать ответы на свои вопросы 24 часа в сутки. Это повышает лояльность целевой аудитории и улучшает репутацию компании, что позволяет повысить продажи и прибыль.

Где заказать разработку и внедрение чат-ботов

Если вы хотите поддерживать диалог с потенциальными покупателями в комфортном формате – например, через текстовые команды, то лучшим решением станет внедрение чат-ботов. Заказать их разработку можно здесь https://www.webformat.ru/services/razrabotka-chatbots/.

Здесь свои услуги предлагают как частным предпринимателям, так и крупным предприятиям. С каждым клиентом выстраивается индивидуальная работа. Разработка чат-бота начинается только после сбора и обработки данных.

Сотрудники компании не только разрабатывают программы, но и проводят их внедрение. Дополнительно можно заказать интеграцию с внешними системами, которые уже используются в работе предприятия. На практике можно реализовать практически любую схему взаимодействия. Благодаря этому формируется единая платформа, которая позволяет улучшить уровень сервиса и сократить текущие расходы. Компания экономит бюджет, а клиент получает хороший сервис.

Если вас заинтересовало предложение от компании "ВебФормат", то для получения дополнительной консультации или оформления заявки переходите на сайт. Заполните специальную форму, указав в ней свои контактные данные. После обработки заявки с вами свяжутся сотрудники для персональной консультации.

ООО "Вебформат"

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