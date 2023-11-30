Почему трубы в квартирах барнаульцев иногда холодные и кому на это жаловаться

Специальный подкаст amic.ru и Сибирской генерирующей компании

30 ноября 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: amic.ru

Вы слушаете специальный подкаст amic.ru, который мы делаем совместно с Сибирской генерирующей компанией. Говорить в нем мы будем о том, почему в некоторых многоквартирных домах барнаульцев в отопительный сезон прохладные батареи и кому на это необходимо жаловаться. Спойлер: нужно звонить в свою управляющую компанию, потому что именно она отвечает за температуру в квартире.

У микрофона: журналист amic.ru Вячеслав Кондаков и главный инженер теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле Сергей Климов.

Слушать подкаст

И вот о чем мы говорили:

01:04 Где зона ответственности СГК, а где – управляющих компаний?

02:10 "Если проблема есть, мы оперативно реагируем". Может ли СГК влиять на работу управляющей компании, если в доме забиты трубы и неправильно функционирует система теплоснабжения. Какие работы должны проводить УК?

03:25 "Источники тепла всегда работают бесперебойно". В чем тогда основная причина холодных батарей в квартире?

04:43 Существующая система теплоснабжения Барнаула построена в 60-е и 70-е годы. Насколько устарели коммуникации и как СГК каждый год проводит масштабный ремонт?

07:27 "Главная проблема – не устранить повреждение, а выявить его". За прошлый отопительный сезон в Барнауле не произошло ни одной коммунальной аварии. Как этого удалось добиться?

09:40 Как работают мобильные комплексы СГК по устранению повреждения на теплосетях.