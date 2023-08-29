Почему упал рубль, объяснил Задорнов
Все дело в индийских рупиях
29 августа 2023, 16:18, ИА Амител
Экс-глава Минфина Михаил Задорнов связал ослабление рубля с "зависшими" индийскими рупиями.
В беседе с РБК бывший министр отметил, что российские компании получают большие объемы этой валюты за экспорт нефти и нефтепродуктов.Только за первое полугодие российские компании поставили индийской стороне этот ресурс на 30 млрд долларов.
В то же время импорт из Индии в России в разы меньше – всего 6-7 млрд в год.
"Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта", — сказал экономист.
Ранее нынешний глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что инфляция по итогам 2023 года составит в России около 6%.
16:31:05 29-08-2023
За рупии можно покупать бамбук на удочки.
16:58:30 29-08-2023
Не, а что- обязать каждому рыбаку иметь на реке две индуских удочки из бамбука- лов на них без ограничений. Вот и весь бамбук раскупят.
16:59:59 29-08-2023
Основными странами-импортерами индийской продукции являются США (16%), ОАЭ (10%), Гонконг (5%), Китай (4%). Очень интересно - американцам есть что импортировать из Индии а нам нет
17:32:51 29-08-2023
Гость (16:59:59 29-08-2023) Основными странами-импортерами индийской продукции являются ... Что-то подсказывает, что это сырьё для развитой американской промышленности.
17:56:41 29-08-2023
В 90-х вся Москва получала зарплату в долларах, теперь пусть получает в рупиях.
18:04:53 29-08-2023
А когда то смеялись над индейцами которые продали земли Манхетана за стекляшки.
19:45:00 29-08-2023
Индийским рупием платить чиновникам, может будут думать когда договора заключают.
21:07:04 29-08-2023
В Индии очень неплохие автомобили ( по сравнению с автотазом, конечно). И куда дешевле китайских.
22:01:16 29-08-2023
Всем понятно,почему упал рубль. и рупии здесь ни причём...
23:57:10 29-08-2023
Лекарства пусть закупают
00:45:53 30-08-2023
На рубль даже от рупия падает, хороша деньга.
07:49:32 30-08-2023
Подождите, посмотрите, что будет осенью, когда начнет опадать листва! Рубль, скорее всего привязан так же и к листьям! Просто нам пока это не сказали.
08:17:37 30-08-2023
У юмориста Задорного посмешнее было!
08:35:14 30-08-2023
А когда-то кофе растворимый их дефицитом был.
09:00:38 30-08-2023
Бессознательное конечно двигало МихалМихалычем, когда он давал это интервью, это чувствуется (обида). Он ведь как никак бывший министр финансов, бывший депутат Госдумы, бывший банкир, в т.ч. зампред ВТБ и предправления Открытия. А теперь благодаря стараниям одного "коллеги" выпал из обоймы, хотя вне всякого сомнения хороший и грамотный специалист. Он высказал свою точку зрения, думающие люди найдут ее интересной и познавательной, а тем, кто читает статьи по заголовкам, ни во что не вникает и вникать не хочет - и понимать не надо...
09:39:06 30-08-2023
путин добился расчётов в нацвалютах, ушли от доллара. за что боролись, на то и напоролись. зато наказали америку. америка плачет вся
17:04:12 30-08-2023
Гость (09:39:06 30-08-2023) путин добился расчётов в нацвалютах, ушли от доллара. за что... Т.е. нужно было продолжать делать расчеты в долларах и ждать когда нас в очередной раз кинут? 300 миллиардов "замороженных" для некоторых аналитегов видимо мало. Прав был Задорнов говоря про американцев, правда и некоторых соотечественников забыл к ним приписать!