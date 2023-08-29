Почему упал рубль, объяснил Задорнов

Все дело в индийских рупиях

29 августа 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Экс-глава Минфина Михаил Задорнов связал ослабление рубля с "зависшими" индийскими рупиями.

В беседе с РБК бывший министр отметил, что российские компании получают большие объемы этой валюты за экспорт нефти и нефтепродуктов.Только за первое полугодие российские компании поставили индийской стороне этот ресурс на 30 млрд долларов.

В то же время импорт из Индии в России в разы меньше – всего 6-7 млрд в год.

"Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта", — сказал экономист.

Ранее нынешний глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что инфляция по итогам 2023 года составит в России около 6%.