Почему в Барнауле около 200 детей секции по хоккею выселили на улицу из спортзала

Родители учеников школы "Юность Алтая" просят краевые власти вмешаться в проблему

07 августа 2023, 08:40, Вячеслав Кондаков

Фото: CX news

Около 200 учеников краевой детско-юношеской спортивной школы по хоккею на траве "Юность Алтая" лишились зимней тренировочной базы в Барнауле. Дело в том, что руководство спортивного зала "Энергия", где занимались дети, отказало школе в аренде из-за якобы плохого технического состояния помещения. Теперь родители ищут новое помещение для тренировок и обращаются за помощью к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. В подробностях истории разбирался amic.ru.

Зал не для клюшек

Краевая спортшкола "Юность Алтая" арендовала зал "Энергия" с октября по апрель, а летом ученики занимались на травяном покрытии стадиона "Коммунальщик". Однако в этом году собственники "Энергии" отказали школе в аренде, сославшись на плохое состояние напольного покрытия зала. Якобы помещение нуждается в срочном ремонте и не предназначено для тренировок детей. Как рассказала amic.ru член родительского комитета школы Оксана Арсеньева, зал "Энергия" входит в состав АНО СК "Коммунальщик" и решение его президента Владимира Кобзева "стало для всех шоком".

"Наша школа готовит кадры для профессиональной команды, а нас выкинули на улицу и сказали самим искать новое помещение. Причем реальной причины такого решения нам не объяснили. Дети фактически оказались на улице. До октября они будут тренироваться на улице, а потом что делать – мы не знаем", – пояснила Оксана Арсеньева.

По ее словам, спортшкола "Юность Алтая" появилась в 2010 году, но для учеников так и не было создано хороших условий для тренировок. Проблемы удавалось решать либо на деньги родителей, либо благодаря спонсорам. Например, в прошлом году школа сумела собрать около 500 тысяч рублей, которые пошли на аренду зала и покупку инвентаря.

Сейчас, после выселения из "Энергии", родители ищут новые залы. Однако подходящего помещения, поясняет Оксана Арсеньева, найти не удается. Потенциальные арендаторы отказывают школе из-за того, что клюшки могут повредить пол. В Министерстве спорта Алтайского края же, по словам члена родительского комитета, не занимаются решением проблемы и сказали руководству школы искать новый зал самостоятельно. При этом в ведомстве готовы оплачивать аренду из краевого бюджета.

"С учетом дефицита спортивных комплексов в Барнауле вариантов у нас не так много. Не все хотят нас пускать. Мы несчетное количество раз обращались к министру Максиму Рябцеву, я была у него на приеме. Но ситуация никак не решается", – рассказала amic.ru член родительского комитета школы "Юность Алтая".

Обращение к Виктору Томенко и новый стадион

Чтобы добиться внимания властей, во время старта футбольного турнира имени Геннадия Смертина Оксана Арсеньева подошла лично к губернатору региона Виктору Томенко и рассказала ему о проблеме. Глава края пообещал разобраться и попросил написать официальное обращение на его имя. Также в ситуации разбирается ЦУР.

В качестве идеального решения проблемы родители видят строительство нового стадиона для команды "Коммунальщик". Это позволило бы под одной крышей разместить не только команду, но и воспитанников школы по хоккею на траве. Тем более, вспоминает Арсеньева, разговоры о возведении стадиона в рамках Краевой адресной инвестиционной программы ведутся уже много лет. Существующая арена на улице Малахова разваливается на глазах. Ее возвели в 1985 году и за это время капитальный ремонт проводили лишь однажды: в 2000 году, когда на стадионе положили новое иностранное покрытие.

Предполагается, что на строительство стадиона необходимо не менее 150 миллионов рублей. Согласно уже существующему проекту, будущий спортивный центр для "Коммунальщика" будет состоять из поля размером 30 на 40 метров, нескольких раздевалок, тренажерного зала и подсобных помещений. Однако реализовывать проект пока так и не начали.

"Это был бы идеальный вариант. Пока же не построят новый стадион, мы в летнее время будем заниматься на старом. Для зимы же будем искать новый спортзал. Одни сделать это пока мы не сможем. Например, аренда СК "Темп" нашей школе не по карману. Вариантов вообще не так много", – отметила Оксана Арсеньева.

"Мама родная!"

Получить комментарий директора АНО СК "Коммунальщик" Владимира Кобзева на момент написания публикации не удалось. Однако изданию "Банкфакс" он объяснил свое решение выселить детей на улицу. Причина в том, что паркет нуждается в срочном ремонте, а денег на это у спортклуба нет.

"У нас полетел пол. Я узнал, сколько будет стоить сделать новый. В итоге выставили счет на 6 млн рублей, которых у нас нет, и сказали, что он еще пару лет прослужит, если не играть в хоккей. Наша команда мастеров "Коммунальщик" играет здесь только два месяца в году – в декабре и феврале, поэтому пол нам еще послужит. Причем взрослые не бьют по покрытию, когда играют. У них уже хорошая техника. А вот дети… Бывает, зайдешь после тренировки: "Мама родная!" – приводит издание слова Владимира Кобзева.

Редакция amic.ru продолжит следить за развитием ситуации.