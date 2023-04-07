Почему важно получать ежемесячные квитанции от БГЭС?

Уведомления и перерасчёты – этой информации нет в платёжных системах

07 апреля 2023, 10:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Квитанция Барнаульской горэлектросети (БГЭС) – это информационное письмо компании абоненту, в котором содержится полная информация о состоянии лицевого счёта. В то же время многие сведения нельзя получить из платёжных систем, таких как ГИС ЖКХ или Система "Город", поскольку в них указывается только сумма к оплате за электроэнергию.

Как уточнили в БГЭС, в квитанциях размещаются уведомления для абонентов. Это касается в том числе сообщений о запланированном ограничении энергоснабжения за долги с указанием даты отключения. Образовавшуюся переплату нужно проверять в графе "сальдо на начало периода". Также в квитанции отражены перерасчёты и информация о нормативах. При этом нужно обратить внимание на пин-код – он требуется абоненту для регистрации в Личном кабинете и для передачи показаний приборов учёта.

Чтобы не пропускать ежемесячные платёжные документы, в БГЭС рекомендуют оформить подписку на "электронные квитанции". Это копия привычной квитанции, которая приходит на электронную почту, поэтому доступна с любого устройства с выходом в интернет, её легко хранить, и она не потеряется среди бумаг.

Как подписаться на электронные квитанции?

Вариант 1: В Личном кабинете БГЭС или мобильном приложении App Store / Google Pay во вкладке "Мои лицевые счета" поставьте галочку напротив графы "Даю согласие на условия получения квитанции на e-mail".

Вариант 2: Напишите заявление о переходе на электронные квитанции в Сервисном центре БГЭС, укажите в нём адрес электронной почты для рассылки.