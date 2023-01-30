Почему взрывается транспорт с газом и как этого избежать

Рассказываем, что нужно знать об обслуживании ГБО и какие признаки работы оборудования – тревожный звонок для автомобилиста

30 января 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: freepik.com

Многие автомобилисты боятся водить машину на газе, хотя мнение об опасности такого транспорта сильно преувеличено. Сейчас переходить на газ даже выгодно. Об этом рассказали участники 20-й международной выставки газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе GasSuf 2022.

Что обсуждали?

На форуме представители сферы грузовых перевозок говорили о том, что последние пять лет поэтапно замещают дизельную технику газовой. Но до сих пор не все сотрудники готовы принимать технику на сжиженном природном газе (СПГ). Более того, сначала даже был отток персонала – правда, потом они вернулись обратно.

Потому что это выгодно. В этом убедился перевозчик, в парке которого более 900 автобусов. В компании провели организационные и экономические расчёты с точки зрения разных видов топлива. В итоге пришли к выводу, что автобусы на СПГ – экономически очень целесообразны.

Сейчас на рынке можно найти большой выбор газовых баллонов от хороших производителей, которые соответствуют всем международным стандартам. Но нельзя забывать о периодическом обслуживании газобаллонного оборудования (ГБО). Принцип "поставил и забыл" может привести к трагедии – использование любого оборудования при отсутствии ухода неизбежно связано с риском.

Может ли такое оборудование взорваться?

Если ГБО установлено правильно, то машина с ним не опаснее той, что на бензине. Более того, даже при жёсткой аварии баллон с газом взрывается редко, поскольку срабатывает предохранительный обрывной клапан, который перекрывает газ. Но если в автомобиле или автобусе неправильно установлено оборудование или есть неисправность в ГБО, то взрыв возможен. Причём не только в жару и не только при аварии.

Фото: Виктория Вьюнова

Распространённые проблемы

Рассказываем, что в работе оборудования должно насторожить водителя.

В систему попал воздух. На неисправность указывает повышение нормальной температуры двигателя и уход стрелки термометра в красную зону. Мощность двигателя резко падает. Одна из вероятных причин – проблемы с фильтром ГБО либо редуктор в более старых моделях газобаллонного оборудования. А также – возможная неисправность форсунок в системах с двойным впрыском. Глохнет двигатель. Эта неисправность чаще встречается на первых двух поколениях газового оборудования, крайне сложно диагностируется и с большой долей вероятности говорит о неправильной настройке системы впуска или неправильно установленном редукторе. Газовый баллон не заправляется до предела. Необходимо проверить настройку газовой заправки. Запах газа в салоне. Причина может крыться в утечке или сквозной коррозии выхлопной системы. Двигатель работает неравномерно. Но при этом при переключении на бензин проблема исчезает. Сначала нужно проверить наличие газа, но если с этим всё в порядке, стоит обратить внимание на форсунки.

При появлении этих признаков следует немедленно обратиться в автосервисы, которые обслуживают газобаллонное оборудование. В Барнауле это можно сделать в компаниях:



"Сектор" (улица Партизанская, 176в)

"ГазАвтоМастер" (проспект Космонавтов, 63а)

"ГАЗ Прайм" (улица Интернациональная, 312)

"Италгаз 22" (улица Челюскинцев, 113, бокс 3)