По одной из версий, захват готовился несколько месяцев

17 июня 2024, 14:00, ИА Амител

Кадры штурма в СИЗО-1 Ростова / Фото: кадр из видео в Telegram-канале Росгвардии

16 июня в ростовском СИЗО-1 несколько заключенных выбрались из своей камеры и взяли в заложники сотрудников УФСИН. Вооружившись ножами, они удерживали пленных во внутреннем дворе изолятора несколько часов. В результате операции всех преступников ликвидировали, а заложники не пострадали.

О том, как заключенным удалось освободиться и захватить заложников, что о них известно и как их смогли ликвидировать, – в материале amic.ru.

1 Что произошло в ростовском СИЗО 16 июня? Захват заложников произошел в следственном изоляторе временного содержания в Ростове примерно в 09:00 утра. По данным правоохранительных органов, освободиться смогли шестеро заключенных. Как сообщил ТАСС , преступники были вооружены перочинными ножами, пожарными топорами и дубинками. А вот завладеть огнестрельным оружием они не смогли. Отсидевшись на территории изолятора, заключенные захватили в заложники двух сотрудников. Злоумышленники потребовали машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

2 Что известно о заключенных, которые смогли захватить заложников? Портал MSK1 назвал фамилии пятерых заключенных, участвовавших в захвате: Сайпудинов М. Ш.;

Цицкиев А. М.;

Камнеев Д. В.;

Гиреев Т. М.%

Акиев Ш. А. Все заключенные оказались в СИЗО, поскольку стали фигурантами дел о терроризме. Известно также, что они приверженцы ИГИЛ*. Трое преступников – Акиев, Гиреев и Цицкиев – обвинялись в попытке взорвать здание суда в Черкесске. Все они были приговорены к большим срокам.

3 Как преступникам удалось выбраться из камеры? По версии правоохранительных органов, захват заложников готовился несколько месяцев и, возможно, контролировался извне. Известно, что заключенные сидели в разных камерах, но связь между ними была. Baza пишет, что именно внешние кураторы смогли доставить в изолятор оружие и экстремистскую символику. Известно, что ночью заключенные выпилили решетки из окон и спустились во двор по веревке. Они в течение какого-то времени отсиделись на территории СИЗО, а уже затем приступили к захвату.

4 Кого заключенные ростовского СИЗО взяли в заложники? По данным члена Совета по правам человека при президенте России Евы Меркачевой, одним из них был начальник оперативного управления ФСИН Александр Богма. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева. "Непонятно, что он делал в СИЗО в воскресенье… Напомню, что в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже", – написала правозащитница в своем Telegram-канале. Вторым заложником, по данным "Осторожно новости", стал 23-летний Виктор Кончаков, который работает в ростовском СИЗО младшим инспектором дежурной смены. Оба заложника освобождены, им ничего не угрожает. Один из них получил легкое ножевое ранение в ходе захвата.

5 Пытались ли договориться с заключенными, захватившими сотрудников СИЗО? Да. На переговоры к захватчикам пришел местный имам. Но убедить их сложить оружие ему не удалось.

6 Как прошел штурм в ростовском СИЗО? Штурм начался в 11:45. Его проводили СОБР Управления Росгвардии по Ростовской области и спецназ регионального ГУФСИН России. Спецоперация прошла быстро и успешно, все захватчики ликвидированы. По некоторым данным, часть преступников были ранены в результате штурма, но в итоге скончались. Также стало известно, что тела ликвидированных захватчиков не будут выдавать их родственникам. Преступников похоронят тайно. Кадры штурма в ростовском СИЗО позже опубликовали в Telegram-канале Росгвардии.

7 Как правоохранительные органы отреагировали на захват заложников в ростовском СИЗО? По факту захвата заложников СК РФ возбудил уголовное дело. Правоохранители проверяют все версии случившегося, в том числе и участие извне. Известно также, что в СИЗО после штурма прошли обыски. Проверяются версии, что захватчикам помог кто-то из недавно задержанных. Учреждение продолжает работу в штатном режиме, но охрану объектов ФСИН в Ростовской области усилили.

*ИГИЛ – террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ в 2015 году.