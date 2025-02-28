"Почта России" выпустила марку в честь курорта "Манжерок"

Новая марка стала частью серии "Курорты России"

28 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Церемония спецгашения новой марки / Фото: Алексей Тарабрин для пресс- службы Сбера

Алтайские горы, канатная дорога на всесезонном горнолыжном курорте "Манжерок" и пятизвездочный отель навсегда вошли в историю почтового дела страны. 27 февраля 2025 года марку с видами курорта в обращение выпустила "Почта России". В этот же день ее торжественно погасили на территории гранд-отеля "Манжерок".

Еще один шаг в развитии туризма

"За последние 20 лет Республике Алтай было посвящено несколько почтовых марок, и они иллюстрировали исключительно природные достопримечательности региона. Сегодня всесезонный курорт "Манжерок", наряду с горными пейзажами, стал визитной карточкой Алтая. Поэтому его изображение появилось на новой марке", – прокомментировал директор макрорегиона Сибирь "Почты России" Александр Завьялов, принявший участие в торжественном мероприятии.

По его словам, если еще несколько десятков лет назад о Манжероке узнавали из фильмов и песни, то теперь название набирающего популярность курорта разлетится по России на почтовых конвертах.

С инициативой выпуска марки выступил сам курорт. Правительство Республики Алтай поддержало этот шаг для привлечения внимания к туристическим возможностям региона.

Тираж выпуска составил 56 тысяч экземпляров. В дополнение к ней выпущены конверт первого дня и специальный художественный штемпель, который используется для фиксации значимых событий в рамках церемонии спецгашения. Такой штемпель действует всего один день, поэтому марки и конверты с его оттиском становятся особенно ценными экспонатами для коллекционеров и попадают в музеи и частные собрания.

Церемония спецгашения и состоялась 27 февраля в отеле. Участие в ней приняли четыре стороны: Александр Завьялов от "Почты России", генеральный директор курорта "Манжерок" Владимир Щербинин, министр цифрового развития Республики Алтай Сергей Алымов и управляющий Горно-Алтайским отделением Сбера Виталий Гришин. Напомним, именно Сбербанк занимается развитием новой алтайской туристической жемчужины.

Место силы

"Как житель Республики Алтай я очень рад этому уникальному событию. Предыдущая марка, посвященная региону, была выпущена 12 лет назад. "Манжерок" – это замечательный курорт, но, прежде всего, это место силы, где можно полноценно насладиться природой, зарядиться энергией", – сказал управляющий Горно-Алтайским отделением Сбера.

В семье Виталия Гришина есть давняя традиция: выезжая в другие страны, они отправляют друг другу открытки и письма из этих мест.

"Конечно, сейчас время быстрых технологий, мессенджеров, видеозвонков, но именно письмо с маркой придает общению с семьей теплоту и душевность, которой нам всем сегодня так не хватает", – отметил собеседник и добавил, что, конечно, он обязательно отправит родным и близким весточки с маркой из любимого Манжерока.

Виталий Гришин, как и Александр Завьялов, уверен: новый курорт становится визитной карточкой региона.

"Я профессионально занимаюсь горными лыжами и не знаю лучшего места по условиям для катания, чем здесь. Доступность и разнообразие инфраструктуры, уровень подготовки трасс соответствуют высоким международным стандартам, а главное – климатические условия. Катаясь здесь, я наслаждаюсь идеальными склонами и реально отдыхаю", – добавил Гришин.

Он уверен, что и Манжерок, и вся Республика Алтай занимают достойное место на туристической карте России.

Церемония спецгашения новой марки / Фото: Алексей Тарабрин для пресс- службы Сбера

Как выглядит марка и где ее купить?

На прямоугольной марке изображен живописный вид на "канатку" и курорт "Манжерок". Это часть канатной дороги "Чуйский тракт", протяженность которой превышает 2,5 км и позволяет перевозить более двух тысяч человек в час. На подъемнике можно добраться до площадки на высоте 1020 метров, откуда открывается захватывающий вид на Алтайские горы. Отсюда начинается маршрут по экологическим тропам "Хранитель Большого Алтая". Зимой курорт привлекает множество лыжников и сноубордистов, создавая оживленный поток туристов. Кстати, на самой марке изображен зимний Манжерок, на конверте – летний. Так обыгрывается всесезонность курорта.

Новая марка с изображением Манжерока / Иллюстрация "Почты России"

Справка о горнолыжном курорте

Горнолыжный курорт "Манжерок" – всесезонный туристический комплекс в Республике Алтай, расположенный рядом с озером Манжерокским. Курорт является одним из крупнейших в регионе и активно развивается с 2012 года под управлением Сбербанка.

Сейчас здесь работают два отеля (трехзвездочный и новый пятизвездочный), а также комплекс шале. Скоро начнется строительство второй "пятерки" и конгресс-центра, в планах – возвести еще одну гостиницу.

На курорте действует более 50 км подготовленных горнолыжных трасс разного уровня сложности, десять современных канатных дорог, включая гондольные и кресельные подъемники, байк-парк с трассами четырех уровней сложности, сноупарк для фристайла и сноуборда и экотропы, в том числе маршрут "Хранитель Большого Алтая".