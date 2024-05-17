Почти 1 млн рублей сэкономили жители Республики Алтай при оплате проезда картой "Мир"

Скидка появляется при оплате телефоном с приложением Mir Pay

17 мая 2024, 10:30, ИА Амител erid: LjN8Jw34q

Бесконтактная оплата проезда / Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"

Жителям Республики Алтай напоминают, что платежная система "Мир" дает скидку 5 рублей при оплате проезда в общественном транспорте национальной картой, загруженной в смартфон. Предложение доступно до 30 июня 2024 года.

Как загрузить карту в смартфон?

Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо загрузить данные любой карты "Мир" в платежный сервис Mir Pay.

Приложение Mir Pay изначально создано специально для держателей национальных карт "Мир". Приложение работает на смартфонах Android и не зависит от внешних факторов. Скачать Mir Pay можно в магазине приложений RuStore или App Gallery. После установки сервиса в него нужно загрузить данные карты "Мир", следуя подсказкам на экране, и приложение будет готово к использованию.

В акции участвуют все карты "Мир", включая те, которые были выпущены онлайн в приложении банка. Основное условие для оплаты со скидкой – использование телефона. По пластиковым картам скидку на проезд не предоставляют.

Итак, чтобы привязать карту, нужно выполнить несколько простых шагов. Ниже приведена подробная инструкция, как это сделать.

Как именно оплачивать проезд с помощью смартфона?

Чтобы воспользоваться скидкой, нужно приложить смартфон к валидатору и дождаться подтверждения платежа на экране телефона.

Пользователи могут отслеживать списания в мобильном банке или в уведомлениях о них через push и SMS.

"Почти 1 млн рублей сэкономили жители Республики Алтай, которые расплачиваются за поездки в общественном транспорте картой "Мир" в смартфоне. Кроме того, платить в одно касание людям не просто выгодно, но и удобно. Так, за март и апрель число оплат телефоном увеличилась почти в 1,5 раза", – рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.

В каком транспорте действует предложение?

В автобусах, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Всего в регионе их около 140.

"Транспортное обслуживание населения осуществляют по 38 маршрутам, в том числе 24 – по межмуниципальным. Маршрутную сеть обслуживает региональная общественная организация "Горно-Алтайский городской союз индивидуальных предпринимателей" Республики Алтай. В состав союза входят 39 индивидуальных предпринимателей и 139 единиц автомобильного транспорта", – отметила заместитель министра регионального развития Республики Алтай Жанна Ватутина.

По ее словам, все маршруты оборудованы терминалами-валидаторами, чтобы обеспечить всех участников акции возможностью сэкономить.

Подробные условия акции представлены на сайте www.vamprivet.ru и в мобильном приложении "Привет!".

АО "НСПК"

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