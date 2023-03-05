Почти 10 миллионов рублей направят на ремонт библиотеки в Новоалтайске

Сейчас объект готовят к передаче строителям

05 марта 2023, 14:50, ИА Амител

фото: Минкультуры Алтайского края

Почти 10 миллионов рублей направят на ремонт библиотеки – филиала № 3 Центральной городской библиотеки имени Л.С. Мерзликина в Новоалтайске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры региона.

Сейчас объект готовят к передаче строителям. Списываются старые книги и периодика, а остальная литература связывается, чтобы затем перевезти её в здание Центральной библиотеки, где выделено помещение для хранения на время проведения ремонта. Вывозится ветхая мебель, а часть – передаётся в другие учреждения культуры.

На грядущий ремонт потратят 5 млн рублей из федерального бюджета и ещё свыше 4 млн из бюджета Новоалтайска.