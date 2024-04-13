Почти 100 домов алтайского города остались без отопления из-за водителя грузовика

Восстановить теплоснабжение обещают в течение суток

13 апреля 2024, 22:15, ИА Амител

Авария на теплотрассе в Горняке / Фото: "В курсе 22"

В Горняке Алтайского края часть жителей осталась без отопления. 13 апреля на одной из улиц водитель грузовика задел опору теплотрассы и она рухнула.

В региональном Минстрое сообщили, что авария привела к отключению тепла в 86 частных домах и 10 двухэтажках. В них проживают 324 человека.

Для оперативного решения проблемы специалисты проложат временный участок по земле. Восстановить теплоснабжение обещают в течение суток.

Как указывает "В курсе 22", в результате ДТП никто не пострадал. Других автомобилей, помимо грузовика, поблизости также не было.