Почти 100 домов алтайского города остались без отопления из-за водителя грузовика
Восстановить теплоснабжение обещают в течение суток
13 апреля 2024, 22:15, ИА Амител
Авария на теплотрассе в Горняке / Фото: "В курсе 22"
В Горняке Алтайского края часть жителей осталась без отопления. 13 апреля на одной из улиц водитель грузовика задел опору теплотрассы и она рухнула.
В региональном Минстрое сообщили, что авария привела к отключению тепла в 86 частных домах и 10 двухэтажках. В них проживают 324 человека.
Для оперативного решения проблемы специалисты проложат временный участок по земле. Восстановить теплоснабжение обещают в течение суток.
Как указывает "В курсе 22", в результате ДТП никто не пострадал. Других автомобилей, помимо грузовика, поблизости также не было.
Комментарии 0