Почти 100 единиц техники проводят противогололедную обработку в Барнауле

Из-за непогоды рабочие "Автодорстроя" вышли на круглосуточный режим работы

11 января 2024, 13:13, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле днем 11 января противогололедной обработкой дорог и тротуаров занимаются 98 единиц техники и 119 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.

"Особое внимание уделяется обработке заездных карманов остановок и подходам к пешеходным переходам", – отметили в пресс-службе.

В связи с непогодой сотрудники "Автодорстроя" вышли на круглосуточный режим работы. Так, прошедшей ночью с гололедицей на улицах города боролись 136 спецмашин.