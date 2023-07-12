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Почти 100 кг марихуаны и героина изъяли алтайские полицейские с начала года

В Алтайском крае начинается операция "Мак"

12 июля 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В главном управлении МВД Алтайского края рассказали, сколько наркотиков изъяли в 2023 году. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"Из незаконного оборота в этом году в крае уже изъято более 94 кг марихуаны, более 2 кг героина, 250 граммов маковой соломки. Зарегистрировано 5 фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений", – поделились статистикой в полиции. 

 Также отметили, что в крае начинается операция "Мак–2023", направленная на уничтожение незаконных посевов и очагов естественного произрастания наркосодержащих растений.

В операции участвуют полицейские, а также органы власти и добровольные народные дружины.

борьба с наркотиками полиция

Комментарии 1

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Гость

12:47:49 12-07-2023

Изъяли - хорошо, а куда дели?

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