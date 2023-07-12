Почти 100 кг марихуаны и героина изъяли алтайские полицейские с начала года
В Алтайском крае начинается операция "Мак"
12 июля 2023, 12:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В главном управлении МВД Алтайского края рассказали, сколько наркотиков изъяли в 2023 году. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
"Из незаконного оборота в этом году в крае уже изъято более 94 кг марихуаны, более 2 кг героина, 250 граммов маковой соломки. Зарегистрировано 5 фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений", – поделились статистикой в полиции.
Также отметили, что в крае начинается операция "Мак–2023", направленная на уничтожение незаконных посевов и очагов естественного произрастания наркосодержащих растений.
В операции участвуют полицейские, а также органы власти и добровольные народные дружины.
12:47:49 12-07-2023
Изъяли - хорошо, а куда дели?