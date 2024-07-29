Почти 100 женщин пострадали от семьи мошенников из Кузбасса

Жертвам обещали подарки, однако просили оплатить его доставку — деньги за это им якобы вернут позднее

29 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Расстроенная женщина / Фото: Freepik

В Кемерове суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух братьев и их отца, которых обвиняют в хищении денег у 98 женщин, сообщает "Сибдепо" со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Группировка действовала с июня 2019 по декабрь 2022 года. Под вымышленными именами они находили женщин и заводили с ними общение. В ходе него они обещали отправить дорогостоящий подарок, но просили оплатить его доставку, обещая компенсировать затраты позднее. Задержанные ссылались на то, что не могут это сделать самостоятельно, потому что находятся в другой стране.

После получения согласия от своих жертв обвиняемые направляли от несуществующей компании уведомление о необходимости оплаты доставки. Денежные средства потерпевших в конечном счете поступали на виртуальные банковские карты, с которых преступники забирали их себе.

Следствие предполагает, что руководил всей группой один из братьев, а второй и их отец добровольно согласились участвовать в схеме. Каждому из них предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой").