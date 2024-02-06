Почти 14 тысяч семей в Алтайском крае получили выплату в связи с рождением ребенка

Всего на финансирование этой выплаты региональное отделение фонда направило гражданам свыше 260 миллионов рублей

06 февраля 2024, 17:06, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: unsplash.com

13 885 семей в Алтайском крае получили единовременную выплату в связи с рождением ребенка в 2023 году. Как сообщает пресс-служба регионального отделения СФР, она положена всем семьям независимо от уровня дохода и предоставляется на каждого ребенка – родителям, усыновителям и приемным родителям.

Всего на финансирование этой выплаты региональное отделение фонда направило гражданам свыше 260 миллионов рублей. С учетом ежегодной индексации с 1 февраля 2024 года базовый размер выплаты составляет 24,6 тысячи рублей, при этом на Алтае пособие выплачивают с учетом районных коэффициентов.

Работающим родителям единовременное пособие при рождении ребенка назначается проактивно. Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу Соцфонда или МФЦ. Заявление также принимается на портале госуслуг.

Дополнительную информацию по вопросам оформления единовременного пособия при рождении ребенка можно получить на официальном сайте СФР либо по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01.