Почти 160 человек погибли за год при пожарах в Алтайском крае

Большинство смертельных случаев фиксируют в домах и квартирах

21 декабря 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с начала 2023 года при пожарах погибли 157 человек. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрей Нейман.

"Особенно тревожит рост количества погибших детей, 15 несовершеннолетних погибли в этом году. Как свидетельствует статистика, наибольшее количество трагических случаев произошло в жилом секторе: в домах и квартирах", – сказал Нейман.

Он добавил, что сотрудники МЧС проводят профилактические рейды, но от их работы зависит не все.

По словам Неймана, в вопросе профилактики пожаров важно внимание самих граждан.