Почти 1800 жителей Алтайского края сменили имя или фамилию в 2023 году
Процедура становится в регионе все популярнее
03 февраля 2024, 14:51, ИА Амител
В Алтайском крае за 2023 года имя или фамилию сменили 1755 жителей. Это на 215 больше, чем в 2022-м.
В управлении юстиции региона рассказали, что основной причиной такого решения люди называют неблагозвучность имени с фамилией. Но есть и другие поводы.
"Часто девушки возвращаются к своей девичьей фамилии либо хотят взять фамилию матери. Многие решаются на такой шаг после консультации с нумерологом. Иногда смену имени объясняют желанием изменить свою жизнь", – говорится в сообщении.
Ранее в управлении рассказали, что самыми популярными именами в Алтайском крае у рожденных в 2023 году стали Артем, Михаил, Александр, а также Ева, София и Варвара.
14:58:10 03-02-2024
Были Слульманы, стали Семёновы ...
16:06:53 03-02-2024
Бьют всё равно не по паспорту, а по лицу.
16:08:34 03-02-2024
Знаю одного человека, который перед банками накосячил очень серьезно, много кредитов не вернул. Сменил имя. И спустя годик бинго!, человек с чистой кредитной историей. Я очень удивлен, что там не отследили цепочку. Человек снова пользуется кредитами и кредитными картами. Но повзрослел, теперь вроде исправно платит. Лимиты растут. Так что часть сменивших ФИО - мошенники, или для того чтобы не отследили связи с высокопоставленными родственниками, например.