Почти 1800 жителей Алтайского края сменили имя или фамилию в 2023 году

Процедура становится в регионе все популярнее

03 февраля 2024, 14:51, ИА Амител

Свидетельство о перемене имени / Фото: vk.com/altjustice22

В Алтайском крае за 2023 года имя или фамилию сменили 1755 жителей. Это на 215 больше, чем в 2022-м.

В управлении юстиции региона рассказали, что основной причиной такого решения люди называют неблагозвучность имени с фамилией. Но есть и другие поводы.

"Часто девушки возвращаются к своей девичьей фамилии либо хотят взять фамилию матери. Многие решаются на такой шаг после консультации с нумерологом. Иногда смену имени объясняют желанием изменить свою жизнь", – говорится в сообщении.

Ранее в управлении рассказали, что самыми популярными именами в Алтайском крае у рожденных в 2023 году стали Артем, Михаил, Александр, а также Ева, София и Варвара.