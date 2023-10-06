Почти +20. О погоде в Алтайском крае 6 октября

Пока в регионе не холодает

06 октября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае похолодания пока ждать не стоит. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

По региону температура воздуха составит от +14 до +19 градусов. Утром туман, осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов. Без осадков. В утренние часы возможен туман.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.