Почти 20 случаев возгорания травы и мусора зафиксировали за сутки в Алтайском крае
Практически в каждом из них причиной было неосторожное обращение с огнем
19 апреля 2024, 09:25, ИА Амител
Пожарные тушат сухую траву / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 25 пожаров, в 19 случаях горела сухая трава и мусор. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Специалисты отметили, что почти в каждом из этих случаев причиной возгорания было неосторожное обращение с огнем.
"Согласно информации синоптиков, в Алтайском крае в период с 19 по 22 апреля местами по юго-западу ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости)", – сказано в сообщении.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
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