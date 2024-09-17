Почти три тысячи человек пострадали в результате взрыва пейджеров в Ливане

Погибло по меньшей мере трое

17 сентября 2024, 22:55, ИА Амител

Взорвавшийся пейджер / Фото: BAZA

Почти 2800 человек пострадали в результате волны взрыва пейджеров в Ливане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Reuters, погибло по меньшей мере три человека. Ливанские СМИ также сообщают о гибели 10-летней девочки – Фатимы Джафар Абдуллы. Пейджер взорвался в доме ее родителей в деревне Сараайн.

Каким именно образом взорвались устройства, пока неизвестно. По одной из версий, пейджеры могли быть взломаны израильскими спецслужбами, прежде чем их распространили среди членов движения "Хезболлах". На устройства было загружено вредоносное ПО, которое вызвало перегрев батарей.

По другой версии, устройства имели функцию самоликвидации. В результате взлома ее удалось активировать.