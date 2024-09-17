Почти три тысячи человек пострадали в результате взрыва пейджеров в Ливане
Погибло по меньшей мере трое
17 сентября 2024, 22:55, ИА Амител
Почти 2800 человек пострадали в результате волны взрыва пейджеров в Ливане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации Reuters, погибло по меньшей мере три человека. Ливанские СМИ также сообщают о гибели 10-летней девочки – Фатимы Джафар Абдуллы. Пейджер взорвался в доме ее родителей в деревне Сараайн.
Каким именно образом взорвались устройства, пока неизвестно. По одной из версий, пейджеры могли быть взломаны израильскими спецслужбами, прежде чем их распространили среди членов движения "Хезболлах". На устройства было загружено вредоносное ПО, которое вызвало перегрев батарей.
По другой версии, устройства имели функцию самоликвидации. В результате взлома ее удалось активировать.
07:15:29 18-09-2024
Группировка назвала случившееся крупнейшим нарушением безопасности и возложила ответственность на Израиль. Крупнейщим , блин , нарушением... Ай-йа-йай , какие не хорошие израйлетяне...
12:51:28 18-09-2024
Бартоломео (07:15:29 18-09-2024) Группировка назвала случившееся крупнейшим нарушением безопа... Не ерничай, израильтянин?
20:39:37 18-09-2024
Гость (12:51:28 18-09-2024) Не ерничай, израильтянин? ... Оборудование устарело или ркн замедляет ютуб а? Хе-хе... И я ещё ёрничаю , да? Какой пассаж.
19:54:42 18-09-2024
Бартоломео (07:15:29 18-09-2024) Группировка назвала случившееся крупнейшим нарушением безопа... ну им выгодно. Хотя из Тайвани уши торчат и из США
08:16:39 18-09-2024
То есть мой сотовый это персональная минибомба от спецслужб для меня))) записал.
11:30:25 18-09-2024
а я не удивлюсь если в один прекрасный момент все ваши айфоны превратятся в кирпичи и рванут - пентагон для того их и делает чтоб дурачки покупали