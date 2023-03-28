Почти 3000 бюджетных мест предлагает АлтГУ абитуриентам в 2023 году

Приёмная кампания стартует 20 июня

28 марта 2023, 13:25, ИА Амител

День открытых дверей в АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

Алтайский государственный университет провёл 26 марта 2023 года День открытых дверей. Абитуриентов встречали сразу в двух корпусах: в "Д" презентовали институты, а в "С" – колледж. К новому учебному году в вузе будет 2919 бюджетных мест.

Для гостей работали развлекательные и образовательные площадки, стенды с программами ДПО и целевым обучением. О своих направлениях и возможностях рассказывал каждый институт АлтГУ. Институт биологии и биотехнологии организовал для абитуриентов фотосессию с экзотическими животными. На площадке юридического института школьники смогли познакомиться с профессией правозащитника. Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем провели финансовую игру и беспроигрышную лотерею. При этом на площадке каждый мог сфотографироваться с мультбанкиром Скруджем Макдаком.

Историки пригласили гостей поиграть в эволюционную игру, изучить тайнопись и вспомнить событие всемирной истории. На площадке института географии можно было почувствовать себя настоящим туристом: побывать в палатке, примерить каску. К тому же гости могли увидеть минералы, найденные в экспедициях, а также взглянуть на космоснимки Горного Алтая. Активными и креативными были представители института гуманитарных наук. Они придумали увлекательный интерактивный квест и, конечно, по традиции предложили школьникам сделать фото с символом института – соколом ИГНатом.

День открытых дверей в АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

Всё это позволило абитуриентам и их родителям познакомиться со студенческой жизнью и задать все интересующие вопросы о поступлении в университет.

С абитуриентами пообщался и ректор АлтГУ Сергей Бочаров. Поговорили о тенденциях современного образования: какие возможности ребятам открывают уже на этапе поступления в вуз, как Алтайский госуниверситет содействует трудоустройству. Ректор посоветовал школьникам выбирать ту профессию, которую они будут любить.

"Конечно, нужно ориентироваться на растущие отрасли экономики, становиться кросспрофессионалами – развивать дополнительные навыки и т. д., но очень важно любить то дело, с которым ты пойдёшь по жизни. Поэтому, выбирая направление учёбы, очень важно и слушать своё сердце", – сказал он.

Сергей Бочаров / Фото: пресс-служба вуза

Ответственный секретарь приёмной комиссии АлтГУ Екатерина Романова сообщила, что приёмная кампания в АлтГУ стартует 20 июня. Пока количество бюджетных мест в этом году составит 2919, но эта цифра может и быть увеличена. Абитуриентам рассказали о правилах приёма, сроках подачи документов и их перечне, размерах стипендий.

Важное нововведение этого года: теперь абитуриент, подавая документы одновременно на пять направлений, должен указывать их с позиции приоритета, то есть что для него на первом месте, а что – на пятом.

Все подробности поступления в АлтГУ на сайте. Телефон – 8-385-2-291-222.