Почти +35. О погоде в Алтайском крае 15 июля
Осадков не ожидается
15 июля 2024, 06:00, ИА Амител
Небо / Фото: pxhere.com/ru/photo/2490
В Алтайском крае продолжается период жары. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит +29...+34 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.
Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +30...+32 градуса. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
13:54:15 15-07-2024
Быстрее бы осень и прохлада, осталось потерпеть чуть-чуть 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻