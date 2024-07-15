Почти +35. О погоде в Алтайском крае 15 июля

Осадков не ожидается

15 июля 2024, 06:00, ИА Амител

Небо / Фото: pxhere.com/ru/photo/2490

В Алтайском крае продолжается период жары. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +29...+34 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +30...+32 градуса. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.