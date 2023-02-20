Почти четыре часа тушили частный дом в алтайском городе

Пламя также успело перейти на сарай и баню

20 февраля 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Рубцовске в ночь на 20 февраля потушили частный дом, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Инцидент случился на улице Беломорской. К приезду спасателей горела крыша и веранда, также пламя перешло на баню и сарай.

Спасатели вынесли из опасной зоны два газовых баллона. Полная ликвидация огня заняла порядка трёх с половиной часов, а пройденная огнём площадь составила около 90 квадратных метров.

В ликвидации пожара были задействованы 21 человек и 6 единиц техники. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.