Почти 40 человек эвакуировали из многоэтажки во время пожара в поселке Южном

Пострадавших нет

17 декабря 2024, 10:11, ИА Амител

Пожар в поселке Южном / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле в поселке Южный произошел пожар в подвале четырехэтажного дома, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось утром 17 декабря на улице Куйбышева.

"Прибывшими специалистами МЧС России из зоны задымления спасены 28 человек, в том числе шесть детей. Еще десять человек эвакуировано. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

На месте работали 31 человек личного состава и шесть пожарных автоцистерн. В условиях нулевой видимости и задымления были задействованы пять звеньев газодымозащитников.

Огонь локализовали на площади около 100 "квадратов". Горел мусор.