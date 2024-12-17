Почти 40 человек эвакуировали из многоэтажки во время пожара в поселке Южном
Пострадавших нет
17 декабря 2024, 10:11, ИА Амител
Пожар в поселке Южном / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле в поселке Южный произошел пожар в подвале четырехэтажного дома, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось утром 17 декабря на улице Куйбышева.
"Прибывшими специалистами МЧС России из зоны задымления спасены 28 человек, в том числе шесть детей. Еще десять человек эвакуировано. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.
На месте работали 31 человек личного состава и шесть пожарных автоцистерн. В условиях нулевой видимости и задымления были задействованы пять звеньев газодымозащитников.
Огонь локализовали на площади около 100 "квадратов". Горел мусор.
10:16:00 17-12-2024
МЧС - супер.
10:52:02 17-12-2024
Подвальные коты не пострадали?
11:04:58 17-12-2024
Гость (10:52:02 17-12-2024) Подвальные коты не пострадали? ... кто жареный, кто копченый.
вам какого?
14:56:43 17-12-2024
Гость (10:52:02 17-12-2024) Подвальные коты не пострадали? ... Там мой одноклассник жил Елисей, ну там никого в подвале нет может кроме бомжей
19:16:22 17-12-2024
Гость (14:56:43 17-12-2024) Там мой одноклассник жил Елисей, ну там никого в подвале нет... Вы прямо поэт.