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Почти 40 человек эвакуировали из многоэтажки во время пожара в поселке Южном

Пострадавших нет

17 декабря 2024, 10:11, ИА Амител

Пожар в поселке Южном / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле в поселке Южный произошел пожар в подвале четырехэтажного дома, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось утром 17 декабря на улице Куйбышева. 

"Прибывшими специалистами МЧС России из зоны задымления спасены 28 человек, в том числе шесть детей. Еще десять человек эвакуировано. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

На месте работали 31 человек личного состава и шесть пожарных автоцистерн. В условиях нулевой видимости и задымления были задействованы пять звеньев газодымозащитников.

Огонь локализовали на площади около 100 "квадратов". Горел мусор.

Барнаул Пожары

Комментарии 5

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Musik

10:16:00 17-12-2024

МЧС - супер.

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Гость

10:52:02 17-12-2024

Подвальные коты не пострадали?

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Musik

11:04:58 17-12-2024

Гость (10:52:02 17-12-2024) Подвальные коты не пострадали? ... кто жареный, кто копченый.
вам какого?

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Гость

14:56:43 17-12-2024

Гость (10:52:02 17-12-2024) Подвальные коты не пострадали? ... Там мой одноклассник жил Елисей, ну там никого в подвале нет может кроме бомжей

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Musik

19:16:22 17-12-2024

Гость (14:56:43 17-12-2024) Там мой одноклассник жил Елисей, ну там никого в подвале нет... Вы прямо поэт.

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