Почти 40 домов в Барнауле на сутки останутся без горячей воды
Энергетикам необходимо провести ремонтные работы на участке трубы
24 сентября 2023, 16:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Из-за ремонтных работ в Барнауле 39 многоквартирных домов на сутки останутся без горячей воды. Об этом сообщили в СКГ.
Отключение продлится с 10:00 25 сентября до 10:00 26 сентября. В это время энергетики будут работать на трубопроводе по адресу ул. Веры Кащеевой, 15.
Подачу ресурса ограничат в следующие дома:
– Веры Кащеевой, 4в, 23/2, 17/2, 19, 25, 3, 1, 4, 7, 2, 6, 12, 16, 8, 10, 17/1, 9, 11, 13, 23/1, 15, 21, 14, 17а;
– Гущина, 154, 158, 160;
– Кавалерийская, 1, 3, 5, 7;
– Монтажников, 12, 16, 7, 14, 3, 5, 11/1, 8, 11/2;
– Попова, 6/2, 10/2, 10/1, 6/1, 4/1, 4/2, 2а.
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