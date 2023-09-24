Почти 40 домов в Барнауле на сутки останутся без горячей воды

Энергетикам необходимо провести ремонтные работы на участке трубы

24 сентября 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Из-за ремонтных работ в Барнауле 39 многоквартирных домов на сутки останутся без горячей воды. Об этом сообщили в СКГ.

Отключение продлится с 10:00 25 сентября до 10:00 26 сентября. В это время энергетики будут работать на трубопроводе по адресу ул. Веры Кащеевой, 15.

Подачу ресурса ограничат в следующие дома:

– Веры Кащеевой, 4в, 23/2, 17/2, 19, 25, 3, 1, 4, 7, 2, 6, 12, 16, 8, 10, 17/1, 9, 11, 13, 23/1, 15, 21, 14, 17а;



– Гущина, 154, 158, 160;



– Кавалерийская, 1, 3, 5, 7;



– Монтажников, 12, 16, 7, 14, 3, 5, 11/1, 8, 11/2;



– Попова, 6/2, 10/2, 10/1, 6/1, 4/1, 4/2, 2а.