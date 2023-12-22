Почти 40 школьных автобусов отправили в муниципалитеты Алтайского края

Все они оборудованы современными системами безопасности

22 декабря 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

38 школьных автобусов отправили из Барнаула в районы Алтайского края. Об этом рассказал губернатор региона Виктор Томенко.

Новую технику получили Первомайский, Бийский, Рубцовский районы. При этом ранее в отдаленные муниципалитеты отправили еще 11 автобусов.

Как отметил Томенко, за последние годы автопарк школьных автобусов в Алтайском крае обновили почти на 90%.

"Все автобусы оборудованы современными системами безопасности, ГЛОНАСС. В них есть все необходимое для комфорта детей. Теперь задача – следить за состоянием новой техники, чтобы она прослужила долго", – рассказал Томенко.

Благодаря школьным автобусам около 15 тысяч школьников могут добираться до мест учебы.