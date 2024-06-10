Почти 50% представителей российского бизнеса ведут расчеты в долларах

Среди крупных компаний 70% заняты импортом из государств БРИКС, а 40% – экспортом

10 июня 2024, 16:50, ИА Амител

Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/629813

Аудиторско-консалтинговая группа Б1, "Деловая Россия" и Консультативный совет по иностранным инвестициям выяснили, что 47% опрошенных предпринимателей продолжают проводить расчеты в долларах, а 42% – в евро. Об этом сообщают "Ведомости".

Более половины компаний рассчитывают на появление международных расчетов через инструменты БРИКС.

Среди крупных компаний 70% заняты импортом из государств БРИКС, а 40% – экспортом.

Китайские компании стали основными партнерами для малого и среднего российского бизнеса (82%), а для крупных компаний – 57%.

На новые рынки стремятся выйти 35% опрошенных, получить доступ к единым валютам расчетов – 29%, а 19% ищут прямые инвестиции.

Эксперты отметили, что контрагенты из БРИКС зачастую не стремятся переходить на национальные валюты, отдавая предпочтение твердым.

Ожидается снижение доли доллара и евро в расчетах из-за санкций против российских банков.