Почти 50% представителей российского бизнеса ведут расчеты в долларах
Среди крупных компаний 70% заняты импортом из государств БРИКС, а 40% – экспортом
10 июня 2024, 16:50, ИА Амител
Аудиторско-консалтинговая группа Б1, "Деловая Россия" и Консультативный совет по иностранным инвестициям выяснили, что 47% опрошенных предпринимателей продолжают проводить расчеты в долларах, а 42% – в евро. Об этом сообщают "Ведомости".
Более половины компаний рассчитывают на появление международных расчетов через инструменты БРИКС.
Среди крупных компаний 70% заняты импортом из государств БРИКС, а 40% – экспортом.
Китайские компании стали основными партнерами для малого и среднего российского бизнеса (82%), а для крупных компаний – 57%.
На новые рынки стремятся выйти 35% опрошенных, получить доступ к единым валютам расчетов – 29%, а 19% ищут прямые инвестиции.
Эксперты отметили, что контрагенты из БРИКС зачастую не стремятся переходить на национальные валюты, отдавая предпочтение твердым.
Ожидается снижение доли доллара и евро в расчетах из-за санкций против российских банков.
18:35:35 10-06-2024
Ежели взять пачку рублей и баксов и сьездить в разные страны мира... Вьетнам... Тайланд...Турция...хотя бы туристические... Какие деньги там в ходу?
10:16:46 11-06-2024
Нам же сказали, что мы отошли от доллара и не зависим от него. Как так-то?
11:10:54 11-06-2024
В московии все в баксах. Вот такой пример подают...Если начать с москвы, то Россия быстро избавится от этой грязной бумажки, жаль что..законная валюта-Рубль только для России, а москвака на это плюет.