НОВОСТИЭкономика

Почти 50% представителей российского бизнеса ведут расчеты в долларах

Среди крупных компаний 70% заняты импортом из государств БРИКС, а 40% – экспортом

10 июня 2024, 16:50, ИА Амител

Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/629813
Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/629813

Аудиторско-консалтинговая группа Б1, "Деловая Россия" и Консультативный совет по иностранным инвестициям выяснили, что 47% опрошенных предпринимателей продолжают проводить расчеты в долларах, а 42% – в евро. Об этом сообщают "Ведомости".

Более половины компаний рассчитывают на появление международных расчетов через инструменты БРИКС.

Среди крупных компаний 70% заняты импортом из государств БРИКС, а 40% – экспортом.

Китайские компании стали основными партнерами для малого и среднего российского бизнеса (82%), а для крупных компаний – 57%.

На новые рынки стремятся выйти 35% опрошенных, получить доступ к единым валютам расчетов – 29%, а 19% ищут прямые инвестиции.

Эксперты отметили, что контрагенты из БРИКС зачастую не стремятся переходить на национальные валюты, отдавая предпочтение твердым.

Ожидается снижение доли доллара и евро в расчетах из-за санкций против российских банков.

бизнес

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость в горле кость...

18:35:35 10-06-2024

Ежели взять пачку рублей и баксов и сьездить в разные страны мира... Вьетнам... Тайланд...Турция...хотя бы туристические... Какие деньги там в ходу?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:46 11-06-2024

Нам же сказали, что мы отошли от доллара и не зависим от него. Как так-то?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:54 11-06-2024

В московии все в баксах. Вот такой пример подают...Если начать с москвы, то Россия быстро избавится от этой грязной бумажки, жаль что..законная валюта-Рубль только для России, а москвака на это плюет.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров