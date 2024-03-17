Почти 630 тысяч человек проголосовали на выборах в Алтайском крае

Явка составила 42,61% от общего числа избирателей

17 марта 2024, 16:25, ИА Амител

17 марта к 12:00 явка на выборах в Алтайском крае составила 42,61% от общего числа избирателей. Об этом рассказали в региональном Избиркоме.

Всего к полудню третьего дня выборов свои голоса отдали 629 267 человек. В это число не входят данные ДЭГ.

Активнее всего голосуют жители ЗАТО Сибирский (74,3%) и Алейского района (72,1%). В Кулундинском районе явка избирателей составила 66,7%, в Кытмановском – 66,5%, в Тюменцевском – 63,5%, в Краснощековском – 63,3%, в муниципальном округе Суетский район – 63,3%, в Заринском районе – 62,2%, в Петропавловском районе – 60,1%.