Тысячи барнаульцев остались на сутки без горячей воды

Ограничение связано с ремонтом

04 сентября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Центральном районе Барнаула 4 сентября с 10 утра на сутки отключили горячую воду, сообщает СГК.

Ограничение затронуло 6800 жителей и связано с переносом обводной линии в районе дома № 2 по улице Кутузова. Вот список попавших под отключение адресов:

Кутузова, 16, 16г, 14, 14а, 14д, 14б, 2а, 10, 12, 18;

Гоголя, 240, 240а, 242б, 215, 213, 242;

Анатолия, 319а, 315, 220, 222, 222а;

Крайний, 3, 5;

Пролетарская, 252, 254, 254/1, 254/2, 254/3, 224;

Чернышевского, 260, 261, 263, 265, 266, 268, 268а, 269, 271, 270, 273, 282б, 282, 281, 267, 267а, 69;

Партизанская, 231а, 239, 241;

М. Прудской, 37, 48а, 48, 46, 44, 42, 40, 40а, 42а, 38, 36;

Челюскинцев, 63, 65, 67, 67а, 69;

Интернациональная, 225, 253, 254, 228;

Прудской, 29, 31;

Сельский, 62;

Чкалова, 249;

Змеиногорский тракт, 51, 61, 108а, 108б, 110а, 110/8, 110/9, 110/10, 110/11, 110/12, 110/13, 110/14, 110/15, 58, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 68а, 68б, 70, 70а, 70в, 45, 47, 49, 49а, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17;

Ляпидевского, 1, 1/1, 1к;

6-я Нагорная, 15е, 11б, 106а;

Тихонова, 33б;

Фомина, 130;

Дрокина, 12, 2а;

Канатный, 73, 79, 79б ;

Мамонтова, 309.

Кроме того, на сутки – до 9:00 5 сентября – отключили потребителей, запитанных от магистральной теплосети на улице Попова, чтобы произвести демонтаж заглушек. Под отключение в этом случае попал 21 многоквартирный дом: