Почти 700 наркопреступлений зарегистрировали на Алтае с начала 2023 года

Часть преступлений раскрыли благодаря обращениям граждан в полицию

13 марта 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за два месяца 2023 года полицейские пресекли 686 преступлений, связанных с оборотом наркотиков, сообщили в ГУ МВД по региону.

Из этого числа 567 преступлений были тяжкими и особо тяжкими, 433 оказались связаны со сбытом. В суд направили 369 уголовных дел, 274 человека привлекли к уголовной ответственности. Из незаконного оборота наркотиков изъяли 65,6 кг наркотических средств, в том числе 7,5 кг "синтетики".

Отмечается при этом, что часть преступлений раскрыли благодаря обращениям граждан в полицию.

Ранее сообщили, что с 13 по 24 марта в Алтайском крае пройдёт первый этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью".