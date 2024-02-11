Почти 90 единиц техники обрабатывали улицы Барнаула от наледи

С начала зимы в городе использовали 37 тысяч тонн песко-соляной смеси

11 февраля 2024, 18:28, ИА Амител

Обработка улиц от наледи / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Дорожники в Барнауле после сильного потепления обработали улицы от наледи. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"В связи с осадками в виде дождя и мокрого снега днем 10 февраля и понижением температуры в ночь на 11 февраля на покрытиях улично-дорожной сети наблюдаются гололедные явления", – отмечается в сообщении.

Реагенты рассыпали на Георгиева, 50 лет СССР, Шумакова, Энтузиастов, Хлеборобной, Пролетарской, Балтийской, Сиреневой, Бабуркина, Автотранспортной, Сельскохозяйственной, Малахова, Попова, Глушкова, Чудненко, Чеглецова, Беляева, Тимуровской, 40 лет Октября, Кавалерийской, Веры Кащеевой, Гущина, Эмилии Алексеевой, пр. Космонавтов и других улицах.

Отмечается, что с начала зимы в Барнауле израсходовали уже 37 тонн песко-соляной смеси.