Почти 90 единиц техники обрабатывали улицы Барнаула от наледи
С начала зимы в городе использовали 37 тысяч тонн песко-соляной смеси
11 февраля 2024, 18:28, ИА Амител
Дорожники в Барнауле после сильного потепления обработали улицы от наледи. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"В связи с осадками в виде дождя и мокрого снега днем 10 февраля и понижением температуры в ночь на 11 февраля на покрытиях улично-дорожной сети наблюдаются гололедные явления", – отмечается в сообщении.
Реагенты рассыпали на Георгиева, 50 лет СССР, Шумакова, Энтузиастов, Хлеборобной, Пролетарской, Балтийской, Сиреневой, Бабуркина, Автотранспортной, Сельскохозяйственной, Малахова, Попова, Глушкова, Чудненко, Чеглецова, Беляева, Тимуровской, 40 лет Октября, Кавалерийской, Веры Кащеевой, Гущина, Эмилии Алексеевой, пр. Космонавтов и других улицах.
Отмечается, что с начала зимы в Барнауле израсходовали уже 37 тонн песко-соляной смеси.
19:14:58 11-02-2024
А из дворов не выехать( везде ужасная колея!
19:31:04 11-02-2024
А дворы и мелкие улочки с декабрьского дождя на чищены( не пройти, не проехать
19:58:52 11-02-2024
а сколько единиц техники вчера собирали жижу? ни одной? а почему? ждали пока снова все замерзнет и снова можно начинать бороться с гололедом?
22:19:02 11-02-2024
Сегодня утром ещё не всё замерзло. иду по пр.Ленина, передо мной едет машинка, разбрасывающая тонкой струйкой противоскользящую смесь. Это лучше, чем совсем ничего, но нужно было просто сгрести незастывшую кашицу. Тогда не надо посыпать, не надо долбить лёд в последуюшие дни.
00:12:23 12-02-2024
Я тоже не собирал жижу, в итоге еле разбил лед, двери гаража залило внизу и замерзло...
11:22:54 12-02-2024
Они чистят только дороги, очищенные до асфальта дороги посыпают землей, это вообще жесть сама видела, а во дворах и возле ТРЦ тоже ездят машины, вот там каток и не одна машина туда не заходит и не кто не посыпает эти дороги.