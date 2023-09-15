Почти бабье лето, только короткое. Какая погода будет стоять на Алтае до 20 сентября
Приближающиеся выходные будут хорошими: дожди прекратятся до 18 сентября
15 сентября 2023, 07:01, ИА Амител
Дождливая погода ожидается в Алтайском крае 15 сентября. Однако интенсивность осадков будет снижаться и пройдут они уже лишь местами. Ночью столбики термометров покажут от +4 до +10°С, днем – от +14 до +21. Об этом amic.ru сообщила синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
"Уже на выходных погода существенно улучшится, небольшие дожди 16 сентября ожидаются лишь в южных районах края. В воскресенье будет тепло и солнечно, осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до +16...+22°С. И такая погода сохранится до 18 сентября", – рассказала синоптик.
Однако такое мини бабье лето будет непродолжительным: уже в понедельник в регионе возобновятся осадки. В период до 20 сентября похолодания не предвидится.
07:43:26 15-09-2023
Прогноз на утро 15 сентября выполняется.Прогноз абсолютно точный! НАУКА!!! МОи суставы тоже подтверждают вчерашний прогноз на сегодняшнее утро.
09:07:53 15-09-2023
Владимир В. (07:43:26 15-09-2023) Прогноз на утро 15 сентября выполняется.Прогноз абсолютно то... Туман трансформировался в освежающий осенний дождь. Бывает.