Приближающиеся выходные будут хорошими: дожди прекратятся до 18 сентября

15 сентября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дождливая погода ожидается в Алтайском крае 15 сентября. Однако интенсивность осадков будет снижаться и пройдут они уже лишь местами. Ночью столбики термометров покажут от +4 до +10°С, днем – от +14 до +21. Об этом amic.ru сообщила синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Уже на выходных погода существенно улучшится, небольшие дожди 16 сентября ожидаются лишь в южных районах края. В воскресенье будет тепло и солнечно, осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до +16...+22°С. И такая погода сохранится до 18 сентября", – рассказала синоптик.

Однако такое мини бабье лето будет непродолжительным: уже в понедельник в регионе возобновятся осадки. В период до 20 сентября похолодания не предвидится.