Почти без осадков. О погоде в Алтайском крае 24 декабря

В утренние часы местами изморозь, туман

24 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Зима / Фото: amic.ru

От -11 до -16 градусов ожидается в Алтайском крае 24 декабря. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле от -13 до -15 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.