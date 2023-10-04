Предположительно, разобраться с проблемой коммунальщики смогут ночью

04 октября 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Почти 10 тысяч барнаульцев остались без горячей воды из-за коммунальной аварии, которая произошла на проспекте Ленина, 147а. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.

68 домов и два социальных объекта также остались без ресурса. Кипяток вырвался на поверхность, где стояли машины. Владельцы пока не предъявляли коммунальщикам претензии.

На ликвидацию аварии, предположительно, потребуется около 12 часов. Завершить восстановление могут около трех часов ночи.

Под отключение попадают следующие адреса:

– Северо-Западная, 37, 29а, 35б, 29, 31, 39, 23а, 27, 41, 35, 25, 33;

– 80-й Гвардейской дивизии, 2а, 2/2, 4, 8а, 4а/1, 4а/2, 2/3, 2/1, 6;

– Матросова, 23, 3, 12, 3а, 10, 4;

– Ленина, 106/1, 129/2, 116а, 127, 147в, 137, 151а, 131, 106, 108, 149, 155, 129/1, 151г, 151, 129/3, 147а, 116, 120, 112, 114, 110а, 133, 139, 135, 147б, 118, 132, 151в, 151Б, 129, 157, 127а, 110, 120б;

– Полярная, 42, 34/2, 17, 34/3, 15, 30а, 30, 32, 31, 3в, 48;

– Калинина, 41;

– 1-й Полярный, 18;

– Смирнова, 8;

– Главная, 63, 61а, 67а, 57, 59а, 67;

– Станционная, 63;

– Бехтерева, 29, 10, 8, 31;

– Ярных, 38, 40, 91, 23, 2а, 6, 35;

– Карагандинская, 15, 6в/б, 13, 5, 9, 11, 6а;

– Червонная, 5, 2;

– Ткацкая, 80, 86;

– Колесная, 83.