Почти лето. О погоде в Алтайском крае 23 сентября

Возможен дождь

23 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/88

В Алтайском крае к концу сентября установится почти летняя погода. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +19...+24 градуса, по северо-западу – от +13 до +18 градусов. Местами небольшие дожди. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 16-21 м/с.

По Барнаулу столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов. Во второй половине дня небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с, во второй половине дня порывы до 18 м/с.