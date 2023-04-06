Почти лето. О погоде в Алтайском крае 6 апреля

В некоторых районах температура воздуха поднимается до +18 градусов

06 апреля 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 6 апреля температура воздуха в некоторых районах поднимется почти до летнего уровня. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе столбики термометров покажут +13...+18 градусов, местами +7...+12 градусов. Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит +13...+15 градусов. Осадков не ожидается, утром туман.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.