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Почти лето. О погоде в Алтайском крае 9 сентября

В регионе будет тепло и сухо

09 сентября 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Алтайском крае ожидаются по-летнему теплые выходные. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +18 до +23 градусов. Осадков не ожидается, утром возможен туман.

Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. Без осадков.

Ветер восточный, 2-7 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 2

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Дарья

16:21:44 09-09-2023

Народ! Хватит в городе сидеть, нужно в лес ехать пока тепло. Ещё и очень, все в красках.

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Никита

16:26:01 09-09-2023

Мы сегодня прекрасно "поохотились" на опят в Озёрках)) СЕйчас привезли всё это добро домой, не знаем, как их успеть до понедельника переработать...

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