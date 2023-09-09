Почти лето. О погоде в Алтайском крае 9 сентября

В регионе будет тепло и сухо

09 сентября 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае ожидаются по-летнему теплые выходные. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +18 до +23 градусов. Осадков не ожидается, утром возможен туман.

Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. Без осадков.

Ветер восточный, 2-7 м/с.