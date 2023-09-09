Почти лето. О погоде в Алтайском крае 9 сентября
В регионе будет тепло и сухо
09 сентября 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае ожидаются по-летнему теплые выходные. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит от +18 до +23 градусов. Осадков не ожидается, утром возможен туман.
Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. Без осадков.
Ветер восточный, 2-7 м/с.
16:21:44 09-09-2023
Народ! Хватит в городе сидеть, нужно в лес ехать пока тепло. Ещё и очень, все в красках.
16:26:01 09-09-2023
Мы сегодня прекрасно "поохотились" на опят в Озёрках)) СЕйчас привезли всё это добро домой, не знаем, как их успеть до понедельника переработать...