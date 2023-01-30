Почти ноль. О погоде в Алтайском крае 30 января

В некоторых районах края температура воздуха будет почти весенней

30 января 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае постепенно теплеет. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит -5...-10 градусов, в предгорьях местами до -1 градуса. Преимущественно без осадков, местами по северо-востоку небольшой снег.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -7...-9 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.