Почти половина мужчин в России не пойдут на свидание с девушкой, увеличившей губы

68% заявили, что сразу смогут определить, делал ли потенциальный партнер пластические операции

13 августа 2024, 10:03, ИА Амител

Губы / Фото: pxhere.com/ru/photo/641567

Мужчины в России назвали одну деталь во внешности женщин, которая их раздражает. Исследование, проведённое приложением для знакомств "Мамба", было опубликовано в газете "Известия".

46% опрошенных мужчин сказали, что не пойдут на свидание с женщиной, которая увеличила себе губы. В то же время 69% мужчин и 53% женщин отметили, что могут определить с первого взгляда, делал ли их потенциальный партнёр пластическую операцию.

Каждый пятый мужчина готов оплатить своей избраннице пластическую операцию и подсказать, какую часть тела ей стоит скорректировать. Однако 40% респондентов считают, что каждый человек сам решает, как ему выглядеть.

Оказалось, что 91% мужчин и 60% женщин никогда не прибегали к пластической хирургии. При этом 25% женщин и 5% мужчин признались, что в будущем планируют обратиться к пластическому хирургу.

Также стало известно, что 25% российских женщин тратят на бьюти-процедуры до 10 тысяч рублей в месяц, а 18% — более 10 тысяч. Мужчины же готовы потратить на поддержание привлекательной внешности меньше 1000 рублей (12% — 2000 рублей).

В топ любимых бьюти-процедур у мужчин и женщин вошли маникюр, педикюр, эпиляция, стрижка и уход за лицом, включающий в себя маски, пилинги, чистку кожи и массаж. Однако только 11% женщин и 1% мужчин делают ботокс каждый месяц.