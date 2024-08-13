Почти половина мужчин в России не пойдут на свидание с девушкой, увеличившей губы
68% заявили, что сразу смогут определить, делал ли потенциальный партнер пластические операции
13 августа 2024, 10:03, ИА Амител
Мужчины в России назвали одну деталь во внешности женщин, которая их раздражает. Исследование, проведённое приложением для знакомств "Мамба", было опубликовано в газете "Известия".
46% опрошенных мужчин сказали, что не пойдут на свидание с женщиной, которая увеличила себе губы. В то же время 69% мужчин и 53% женщин отметили, что могут определить с первого взгляда, делал ли их потенциальный партнёр пластическую операцию.
Каждый пятый мужчина готов оплатить своей избраннице пластическую операцию и подсказать, какую часть тела ей стоит скорректировать. Однако 40% респондентов считают, что каждый человек сам решает, как ему выглядеть.
Оказалось, что 91% мужчин и 60% женщин никогда не прибегали к пластической хирургии. При этом 25% женщин и 5% мужчин признались, что в будущем планируют обратиться к пластическому хирургу.
Также стало известно, что 25% российских женщин тратят на бьюти-процедуры до 10 тысяч рублей в месяц, а 18% — более 10 тысяч. Мужчины же готовы потратить на поддержание привлекательной внешности меньше 1000 рублей (12% — 2000 рублей).
В топ любимых бьюти-процедур у мужчин и женщин вошли маникюр, педикюр, эпиляция, стрижка и уход за лицом, включающий в себя маски, пилинги, чистку кожи и массаж. Однако только 11% женщин и 1% мужчин делают ботокс каждый месяц.
10:15:50 13-08-2024
Зачем девушки уродуют себя, не понятно. Мужикам их утиные губы нафиг не нужны. Вытрепываются друг перед другом да находятся в плену иллюзий
10:30:03 13-08-2024
Гость (10:15:50 13-08-2024) Зачем девушки уродуют себя, не понятно. Мужикам их утиные гу... вот вы не встречались и не знаете.
сами не знаете - так хоть у алисы спросите!
10:44:33 13-08-2024
Мусик (10:30:03 13-08-2024) вот вы не встречались и не знаете.сами не знаете - так х... Встречались, целоваться точно не эйс, а другое, на пару раз хватит)
12:31:12 13-08-2024
Гость (10:44:33 13-08-2024) Встречались, целоваться точно не эйс, а другое, на пару раз ... Губки разные нужны, губки разные влажны!
10:40:39 13-08-2024
Гость (10:15:50 13-08-2024) Зачем девушки уродуют себя, не понятно. Мужикам их утиные гу... Встречался я с одной такой, и скажу вам 💋такие губки для одного дела очень даже ничего😉
12:53:42 13-08-2024
Сергей (10:40:39 13-08-2024) Встречался я с одной такой, и скажу вам 💋такие губки для од... этак до нас и филлинг ягодичных дойдет.
вот старые пердуны и пердуньи завизжат-то!!!
10:42:27 13-08-2024
Гость (10:15:50 13-08-2024) Зачем девушки уродуют себя, не понятно. Мужикам их утиные гу... Понимаете ли, в чем дело - люди иногда делают что-то просто потому, что это нравится им самим) Ходят в спортзал, носят какую-то одежду, делают или не делают пластику, красятся или нет - просто потому, что это устраивает их лично, а не рандомного мимокрокодила ради. Но мимокрокодилам все кажется, что кто-то старается исключительно ради того, чтобы они одобрили.
10:44:50 13-08-2024
Гость (10:15:50 13-08-2024) Зачем девушки уродуют себя, не понятно. Мужикам их утиные гу... Ты откуда за мужиков что знаешь ???
10:29:24 14-08-2024
Гость (10:15:50 13-08-2024) Зачем девушки уродуют себя, не понятно. Мужикам их утиные гу... а может у них в детстве самым любимым мультиком был "В синем море" Саакянца? помните поющую "оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем" русалку? вот и воплощают детские мечты в реальность.
10:25:36 13-08-2024
Это конечно же шутка. А вот если провести голосование на госуслугах или хотя бы на ютубе, тогда не до смеха станет кому-то.
10:38:27 13-08-2024
Это хорошо, что губы можно накачивать и татухи бить. Облегчает понимание, что перед тобой бестолочь.
12:20:36 13-08-2024
Гость (10:38:27 13-08-2024) Это хорошо, что губы можно накачивать и татухи бить. Облегча... Милонов скоро запретит)
10:53:54 13-08-2024
Этой половине мужчин только синегубые старушки и достаются, из за их комплексов.
10:56:51 13-08-2024
Мне нравятся увеличенные губы. А вы вообще для чего на свидания ходите? Вам женщина нужна обсудить в библиотеке Сартра и Камю? Или огород вскопать? Используйте женщину по назначению.
11:12:33 13-08-2024
Гость (10:56:51 13-08-2024) Мне нравятся увеличенные губы. А вы вообще для чего на свида...
Да не дают они тебе.
15:29:28 13-08-2024
Гость (10:56:51 13-08-2024) Мне нравятся увеличенные губы. А вы вообще для чего на свида... То есть как кусок мяса. Интересно, почему же тогда, когда мужика начинают использовать как кошелек, поднимается такой вой - а-а, меркантильные бабы... Или "по назначению" должно работать исключительно в одну сторону?)
11:02:41 13-08-2024
Почти половина мужчин в России даже не поймут, что губы увеличены)
10:31:49 14-08-2024
Гость (11:02:41 13-08-2024) Почти половина мужчин в России даже не поймут, что губы увел... а почему вы считаете мужчин такими тупыми?
11:22:24 13-08-2024
А половина не откажется. Про какие губы речь?
11:34:48 13-08-2024
Впринципе не понятны все эти модификации. Губы жесть, вставная грудь мне например на ощупь лучше маленькая но естественная. И т.д. польза в пластических операциях только когда устраняется дефект внешний. А когда приобретается... это дурь
13:17:00 13-08-2024
Гость (11:34:48 13-08-2024) Впринципе не понятны все эти модификации. Губы жесть, вставн... Это не модификация, а деформация во всех отношениях
11:40:45 13-08-2024
С губищами и татухами на свидания не ходят. Это уже встречи по прайсу.
12:32:30 13-08-2024
Оказалось, что 91% мужчин и 60% женщин никогда не прибегали к пластической хирургии.
Неужели 9% мужчин увеличивали пенис???!!!
12:45:24 13-08-2024
Гость (12:32:30 13-08-2024) Оказалось, что 91% мужчин и 60% женщин никогда не прибегали ... Губы)
13:02:42 13-08-2024
Интересно, а сколько мужчин узнаю о том, что девушка увеличила себе губы, если они до сих пор думают что "девушка без макияжа", когда на ней косметики тыщ на 50?
13:06:12 13-08-2024
Гость (13:02:42 13-08-2024) Интересно, а сколько мужчин узнаю о том, что девушка увеличи... как протрезвеет - так сразу.
13:03:36 13-08-2024
А кому то не плевать что об этом думают мужчины?)
15:28:51 13-08-2024
Гость (13:03:36 13-08-2024) А кому то не плевать что об этом думают мужчины?)... Так у нас пропаганда … запрещена
10:12:05 14-08-2024
Многие и не узнают, что у девушки губы увеличены, потому что выглядит вполне естественно. Есть конечно исключения, когда получаются утки, но это скорее исключения.
Также не стоит забывать, что есть люди, которые колят губы, потому что имеется, например, асимметрия.
И грудь делают некоторые не "потому что захотелось побольше", а потому что бывают разные факторы в жизни, которые влияют на её состояние, в том числе и грудное вскармливание. Если девушка не хочет в 40 лет засовывать свою грудь в штаны, потому что она обвисла, то пойдет и сделает её.
10:26:10 14-08-2024
а зачем делать ботокс каждый месяц, когда он полгода держится нормально?