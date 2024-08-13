НОВОСТИОбщество

Почти половина мужчин в России не пойдут на свидание с девушкой, увеличившей губы

68% заявили, что сразу смогут определить, делал ли потенциальный партнер пластические операции

13 августа 2024, 10:03, ИА Амител

Губы / Фото: pxhere.com/ru/photo/641567
Губы / Фото: pxhere.com/ru/photo/641567

Мужчины в России назвали одну деталь во внешности женщин, которая их раздражает. Исследование, проведённое приложением для знакомств "Мамба", было опубликовано в газете "Известия".

46% опрошенных мужчин сказали, что не пойдут на свидание с женщиной, которая увеличила себе губы. В то же время 69% мужчин и 53% женщин отметили, что могут определить с первого взгляда, делал ли их потенциальный партнёр пластическую операцию.

Каждый пятый мужчина готов оплатить своей избраннице пластическую операцию и подсказать, какую часть тела ей стоит скорректировать. Однако 40% респондентов считают, что каждый человек сам решает, как ему выглядеть.

Оказалось, что 91% мужчин и 60% женщин никогда не прибегали к пластической хирургии. При этом 25% женщин и 5% мужчин признались, что в будущем планируют обратиться к пластическому хирургу.

Также стало известно, что 25% российских женщин тратят на бьюти-процедуры до 10 тысяч рублей в месяц, а 18% — более 10 тысяч. Мужчины же готовы потратить на поддержание привлекательной внешности меньше 1000 рублей (12% — 2000 рублей).

В топ любимых бьюти-процедур у мужчин и женщин вошли маникюр, педикюр, эпиляция, стрижка и уход за лицом, включающий в себя маски, пилинги, чистку кожи и массаж. Однако только 11% женщин и 1% мужчин делают ботокс каждый месяц.

опросы

Комментарии 30

Avatar Picture
Гость

10:15:50 13-08-2024

Зачем девушки уродуют себя, не понятно. Мужикам их утиные губы нафиг не нужны. Вытрепываются друг перед другом да находятся в плену иллюзий

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:30:03 13-08-2024

Гость (10:15:50 13-08-2024) Зачем девушки уродуют себя, не понятно. Мужикам их утиные гу... вот вы не встречались и не знаете.
сами не знаете - так хоть у алисы спросите!

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:33 13-08-2024

Мусик (10:30:03 13-08-2024) вот вы не встречались и не знаете.сами не знаете - так х... Встречались, целоваться точно не эйс, а другое, на пару раз хватит)

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:31:12 13-08-2024

Гость (10:44:33 13-08-2024) Встречались, целоваться точно не эйс, а другое, на пару раз ... Губки разные нужны, губки разные влажны!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

10:40:39 13-08-2024

Гость (10:15:50 13-08-2024) Зачем девушки уродуют себя, не понятно. Мужикам их утиные гу... Встречался я с одной такой, и скажу вам 💋такие губки для одного дела очень даже ничего😉

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

12:53:42 13-08-2024

Сергей (10:40:39 13-08-2024) Встречался я с одной такой, и скажу вам 💋такие губки для од... этак до нас и филлинг ягодичных дойдет.
вот старые пердуны и пердуньи завизжат-то!!!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:27 13-08-2024

Гость (10:15:50 13-08-2024) Зачем девушки уродуют себя, не понятно. Мужикам их утиные гу... Понимаете ли, в чем дело - люди иногда делают что-то просто потому, что это нравится им самим) Ходят в спортзал, носят какую-то одежду, делают или не делают пластику, красятся или нет - просто потому, что это устраивает их лично, а не рандомного мимокрокодила ради. Но мимокрокодилам все кажется, что кто-то старается исключительно ради того, чтобы они одобрили.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:50 13-08-2024

Гость (10:15:50 13-08-2024) Зачем девушки уродуют себя, не понятно. Мужикам их утиные гу... Ты откуда за мужиков что знаешь ???

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:29:24 14-08-2024

Гость (10:15:50 13-08-2024) Зачем девушки уродуют себя, не понятно. Мужикам их утиные гу... а может у них в детстве самым любимым мультиком был "В синем море" Саакянца? помните поющую "оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем" русалку? вот и воплощают детские мечты в реальность.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:36 13-08-2024

Это конечно же шутка. А вот если провести голосование на госуслугах или хотя бы на ютубе, тогда не до смеха станет кому-то.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:27 13-08-2024

Это хорошо, что губы можно накачивать и татухи бить. Облегчает понимание, что перед тобой бестолочь.

  54 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:36 13-08-2024

Гость (10:38:27 13-08-2024) Это хорошо, что губы можно накачивать и татухи бить. Облегча... Милонов скоро запретит)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:54 13-08-2024

Этой половине мужчин только синегубые старушки и достаются, из за их комплексов.

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:51 13-08-2024

Мне нравятся увеличенные губы. А вы вообще для чего на свидания ходите? Вам женщина нужна обсудить в библиотеке Сартра и Камю? Или огород вскопать? Используйте женщину по назначению.

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:33 13-08-2024

Гость (10:56:51 13-08-2024) Мне нравятся увеличенные губы. А вы вообще для чего на свида...
Да не дают они тебе.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:28 13-08-2024

Гость (10:56:51 13-08-2024) Мне нравятся увеличенные губы. А вы вообще для чего на свида... То есть как кусок мяса. Интересно, почему же тогда, когда мужика начинают использовать как кошелек, поднимается такой вой - а-а, меркантильные бабы... Или "по назначению" должно работать исключительно в одну сторону?)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:41 13-08-2024

Почти половина мужчин в России даже не поймут, что губы увеличены)

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:31:49 14-08-2024

Гость (11:02:41 13-08-2024) Почти половина мужчин в России даже не поймут, что губы увел... а почему вы считаете мужчин такими тупыми?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:24 13-08-2024

А половина не откажется. Про какие губы речь?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:48 13-08-2024

Впринципе не понятны все эти модификации. Губы жесть, вставная грудь мне например на ощупь лучше маленькая но естественная. И т.д. польза в пластических операциях только когда устраняется дефект внешний. А когда приобретается... это дурь

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:00 13-08-2024

Гость (11:34:48 13-08-2024) Впринципе не понятны все эти модификации. Губы жесть, вставн... Это не модификация, а деформация во всех отношениях

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:45 13-08-2024

С губищами и татухами на свидания не ходят. Это уже встречи по прайсу.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:30 13-08-2024

Оказалось, что 91% мужчин и 60% женщин никогда не прибегали к пластической хирургии.

Неужели 9% мужчин увеличивали пенис???!!!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:24 13-08-2024

Гость (12:32:30 13-08-2024) Оказалось, что 91% мужчин и 60% женщин никогда не прибегали ... Губы)

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:42 13-08-2024

Интересно, а сколько мужчин узнаю о том, что девушка увеличила себе губы, если они до сих пор думают что "девушка без макияжа", когда на ней косметики тыщ на 50?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:06:12 13-08-2024

Гость (13:02:42 13-08-2024) Интересно, а сколько мужчин узнаю о том, что девушка увеличи... как протрезвеет - так сразу.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:36 13-08-2024

А кому то не плевать что об этом думают мужчины?)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:51 13-08-2024

Гость (13:03:36 13-08-2024) А кому то не плевать что об этом думают мужчины?)... Так у нас пропаганда … запрещена

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:05 14-08-2024

Многие и не узнают, что у девушки губы увеличены, потому что выглядит вполне естественно. Есть конечно исключения, когда получаются утки, но это скорее исключения.
Также не стоит забывать, что есть люди, которые колят губы, потому что имеется, например, асимметрия.
И грудь делают некоторые не "потому что захотелось побольше", а потому что бывают разные факторы в жизни, которые влияют на её состояние, в том числе и грудное вскармливание. Если девушка не хочет в 40 лет засовывать свою грудь в штаны, потому что она обвисла, то пойдет и сделает её.


  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:26:10 14-08-2024

а зачем делать ботокс каждый месяц, когда он полгода держится нормально?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров