Почти пять миллионов. Частные дома в Алтайском крае подорожали за год
Самые дорогие объекты продают в Москве и Санкт-Петербурге
03 января 2025, 15:10, ИА Амител
В Алтайском крае по итогам 2024 года отмечен небольшой рост цен на частные дома. Так, они подорожали в среднем на 6,8%. Прирост в третьем квартале составил 3,1%. Сейчас, по данным портала "Мир квартир", средняя стоимость дома – 4,8 млн рублей. Это один из самых небольших показателей в стране: в рейтинге российских регионов Алтайский край располагается на 68-м месте из 85.
Всего за прошедший год индивидуальные дома выросли в цене в 71 регионе из 85, в 14 – цена снизилась. Особенно увеличилась стоимость объектов в Республике Алтай (+35,6%), Кемеровской (+29,3%), Московской (+28,9%) и Калужской (+17,8%) областях, Республике Ингушетия (+17,2%). Резко подешевели дома в Мурманской (-11,2%), Нижегородской (-9,5%) областях, Калмыкии (-9%), Смоленской области (-6,5%) и Мордовии (-5,8%).
Самые дорогие дома – традиционно в Москве (29,8 млн рублей), Санкт-Петербурге (22,3 млн рублей), Московской области (19,2 млн рублей).
15:16:49 03-01-2025
Дом дому рознь.
Купи "частный" дом в городе - завтра у тебя за забором стройплощадка под 16-этажку. Вот зашибись ты "вложился".
А дом за городом - без трёх машин делать нефиг: одна для тебя -на работу ездить, вторая - для жены (дети-садики-полуклиники-работа), третья - для совместных семейных поездок.
Ну и кто это всё вывезет? Это какой доход должен быть?
19:36:26 03-01-2025
Кхм... (15:16:49 03-01-2025) Дом дому рознь.Купи "частный" дом в городе - завтра у те... К.Х.М... ну ты загнул! Видно на Новый год смотрел Ивана Васильевича... - три магнитофона?
07:35:00 04-01-2025
Кхм... (15:16:49 03-01-2025) Дом дому рознь.Купи "частный" дом в городе - завтра у те... а зачем отдельная машина для семейных поездок?
11:00:06 05-01-2025
Кхм... (15:16:49 03-01-2025) Дом дому рознь.Купи "частный" дом в городе - завтра у те... Так рассуждать, тогда и в городе три машины необходимо. А так в городе вы наверное отправили жену с детьми в час пик на автобусе и довольные сами на авто?)) так получается? И в городе у людей по две машины.
15:18:39 03-01-2025
И вторичка подорожала,несмотря на прогнозы!!!
Хотели купить квартиру в центре,но...Пока ждали,когда подешевеет "наша" квартира,её купили. И рядом купили.
Все эти прогнозы "экспертов"-мыльный пузырь.
23:01:57 03-01-2025
Гость (15:18:39 03-01-2025) И вторичка подорожала,несмотря на прогнозы!!!Хотели купи... Купите себе веник.
15:40:21 03-01-2025
Всё это из-за рекордного роста доходов
21:11:27 03-01-2025
осенью участок купили за 2 млн а сейчас продали за 4 млн! с руками оторвали!!!
06:56:07 04-01-2025
Интересно, что за сарай за 4.8 мульта (а это средняя) предлагается?
11:14:48 04-01-2025
Гость (06:56:07 04-01-2025) Интересно, что за сарай за 4.8 мульта (а это средняя) предла... 6×8 метров, один этаж, стены штукатурка, газ на улице , всё на 5 сотках, где-нибудь за Зимарями.
11:00:12 04-01-2025
Кхм... (15:16:49 03-01-2025) Дом дому рознь.Купи "частный" дом в городе - завтра у те... Нет. Уже не получится у застройщиков многоэтажек так делать. В Барнауле приняли план территорий малоэтажного строительства. Поэтому покупайте спокойно частный дом и расширяйтесь , достраивайте и перестраивайте
17:33:10 06-01-2025
Приезжайте к нам в деревни домов пустых сотни они так и сгниют жить в них некому,