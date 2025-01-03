Почти пять миллионов. Частные дома в Алтайском крае подорожали за год

Самые дорогие объекты продают в Москве и Санкт-Петербурге

03 января 2025, 15:10, ИА Амител

Загородные дома / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае по итогам 2024 года отмечен небольшой рост цен на частные дома. Так, они подорожали в среднем на 6,8%. Прирост в третьем квартале составил 3,1%. Сейчас, по данным портала "Мир квартир", средняя стоимость дома – 4,8 млн рублей. Это один из самых небольших показателей в стране: в рейтинге российских регионов Алтайский край располагается на 68-м месте из 85.

Всего за прошедший год индивидуальные дома выросли в цене в 71 регионе из 85, в 14 – цена снизилась. Особенно увеличилась стоимость объектов в Республике Алтай (+35,6%), Кемеровской (+29,3%), Московской (+28,9%) и Калужской (+17,8%) областях, Республике Ингушетия (+17,2%). Резко подешевели дома в Мурманской (-11,2%), Нижегородской (-9,5%) областях, Калмыкии (-9%), Смоленской области (-6,5%) и Мордовии (-5,8%).

Самые дорогие дома – традиционно в Москве (29,8 млн рублей), Санкт-Петербурге (22,3 млн рублей), Московской области (19,2 млн рублей).