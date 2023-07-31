Почти пять тысяч барнаульцев на сутки остались без горячей воды
Причиной стали ремонтные работы у дома по адресу Чернышевского, 62
31 июля 2023, 10:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле у жителей некоторых домов на сутки пропала горячая вода. Об этом рассказали в СГК.
Отключение продлится с 10 часов утра 31 июля до 12 часов дня 1 августа. Оно связано с проведением ремонтных работ у дома по адресу Чернышевского, 62.
Под отключение попали 7 социальных объектов и 4800 жителей в 22 многоквартирных домах.
Ознакомиться с полным списком адресов, где не будет подаваться ресурс, можно по ссылке.
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