Почти пять тысяч барнаульцев на сутки остались без горячей воды

Причиной стали ремонтные работы у дома по адресу Чернышевского, 62

31 июля 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле у жителей некоторых домов на сутки пропала горячая вода. Об этом рассказали в СГК.

Отключение продлится с 10 часов утра 31 июля до 12 часов дня 1 августа. Оно связано с проведением ремонтных работ у дома по адресу Чернышевского, 62.

Под отключение попали 7 социальных объектов и 4800 жителей в 22 многоквартирных домах.

Ознакомиться с полным списком адресов, где не будет подаваться ресурс, можно по ссылке.