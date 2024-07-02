Почти семь тысяч человек уехали из Алтайского края за четыре месяца
Чаще всего люди перебираются в другие регионы страны
02 июля 2024, 11:40, ИА Амител
В Алтайском крае продолжается убыль населения. Об этом сообщает Алтайкрайстат.
За первые четыре месяца 2024 года в Алтайском крае наблюдался миграционный отток населения: регион покинули 6847 человек, а приехали 5907. Таким образом, край потерял 940 своих жителей. В прошлом году за аналогичный период миграционная убыль населения была вдвое меньше – 407 человек.
Большинство мигрантов (5515) переехали в другие регионы России, а приехали в Алтайский край 4350 граждан.
Также снизился приток людей из других стран: за четыре месяца из Алтайского края уехало 1332 человека, в основном в страны СНГ, а приехало – 1557. Положительный баланс международной миграции составил 225 человек. Годом ранее край покинуло аналогичное количество жителей (1432), однако тогда в регион приехало гораздо больше людей – 2263 человека.
11:50:55 02-07-2024
А сколько молодёжи прописано, а живут в других регионах? Реальные цифры совсем другие... )
11:56:04 02-07-2024
Бегут от "хорошей"жизни?
12:00:30 02-07-2024
«Два Алтая» снова оказались отстающими в рейтинге по доходам населения
Средних доходов жителей Алтайского края хватит на 1,4 фиксированного набора товаров и услуг, а в Республике Алтай денег достаточно лишь на 1,25 набора. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости», которое составило рейтинг регионов по доходам населения.
Так, Алтайский край просел на шесть позиций по сравнению с ситуацией в октябре 2023 года и занял 75 место.
Только с трибун мы постоянно слышим как мы богатеем. Всё цветёт и колоситься. Уезжают и правильно делают, умирающий край.
13:08:20 02-07-2024
Гость (12:00:30 02-07-2024) «Два Алтая» снова оказались отстающими в рейтинге по доходам... Еще хуже то, что надежды на какие-то изменения хотя бы в перспективе не остается. С каждым годом все хуже по всем направлениям начиная от доходов и заканчивая медициной, образованием, транспортом и ЖКХ. Особою пикантность всему этому придает существование в параллельном мирке всех ветвей и уровней власти, в их мирке все хорошо.
12:39:29 02-07-2024
"Колосится" пишется без "ь". Остаются не грамотные
13:30:24 02-07-2024
Гость (12:39:29 02-07-2024) "Колосится" пишется без "ь". Остаются не грамотные... Всё цветёть и колоситься
13:36:30 02-07-2024
Гость (12:39:29 02-07-2024) "Колосится" пишется без "ь". Остаются не грамотные... Что с меня взять, старый, три класса церковно приходской школы
12:45:10 02-07-2024
Уезжают местные, а приезжают эмигранты потихоньку замещают нас.
13:18:55 02-07-2024
Обидно становится за Барнаул.Каким он был по промышленности ещё 35 лет назад, каким стал за годы разрушительных антисоветских экспериментов бездаря и проходимца чубайса и его банды.Ещё народ его судить будет за слова , что каждый закрытый завод, это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Его будут судить, если он сам себе не пустит пулю в лоб: вдруг раскаяние придет? Чем черт не шутит? Хотя сомнительно.
14:10:12 02-07-2024
Гость. (13:18:55 02-07-2024) Обидно становится за Барнаул.Каким он был по промышленности ... а вот вам лично - не пофиг на него? свеженькие вон подросли, в больших количествах.
проехали уже, живем дальше. не застреваем, но, разумеется помним.
14:30:52 02-07-2024
Мусик (14:10:12 02-07-2024) а вот вам лично - не пофиг на него? свеженькие вон подросли,... Свеженькие чубайсята?
15:09:38 02-07-2024
Гость. (13:18:55 02-07-2024) Обидно становится за Барнаул.Каким он был по промышленности ... Большинство заводов закрылись после 2000-го года.
14:28:24 02-07-2024
дебет с кредитом не бъется 1 тыс. чел.
это ж реально статичтическая мелочь за гранью.
в ведь все болезни от невров - не нервничайте, граждане! пока нет повода. вот когда будет - тогда и будем нервничать.
15:13:34 02-07-2024
Властям нельзя закрывать глаза на проблему! В Алтайском крае одни из самых низких зарплат в стране. Если человек молод, талантлив, умен,он уезжает в другие регионы. Остаются в основном старики да люди предпенсионного возраста. Пусть власти откроют сайт "Работа в России" и посмотрят, какую реальную зарплату предлагают работодатели. Не надо смотреть среднюю!!!Мы все понимаем,как она высчитывается и где у нас работают миллионеры.
15:58:34 02-07-2024
Гость (15:13:34 02-07-2024) Властям нельзя закрывать глаза на проблему! В Алтайском крае... При самых низких зарплатах- самое большое количество лексусов на душу народонаселения, на втором месте по количество кв.м. торговых площадей... Э, нет, ребята, тут дело в коррупции и совершенно наглом уходе от налогов, а также в привычке разворовывать дотации из Центра...
16:28:02 02-07-2024
Гость (15:58:34 02-07-2024) При самых низких зарплатах- самое большое количество лексусо... вот ведь какой тонкий намек на толстые обстоятельства...
12:13:38 03-07-2024
Завидую белой завистью. Да и обмен идет не равный, уезжают далеко не глупые люди, а замещают их мигранты, которым и дома места нет.