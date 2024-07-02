Почти семь тысяч человек уехали из Алтайского края за четыре месяца

Чаще всего люди перебираются в другие регионы страны

02 июля 2024, 11:40, ИА Амител

Рельсы / Фото: pxhere.com/ru/photo/876927

В Алтайском крае продолжается убыль населения. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

За первые четыре месяца 2024 года в Алтайском крае наблюдался миграционный отток населения: регион покинули 6847 человек, а приехали 5907. Таким образом, край потерял 940 своих жителей. В прошлом году за аналогичный период миграционная убыль населения была вдвое меньше – 407 человек.

Большинство мигрантов (5515) переехали в другие регионы России, а приехали в Алтайский край 4350 граждан.

Также снизился приток людей из других стран: за четыре месяца из Алтайского края уехало 1332 человека, в основном в страны СНГ, а приехало – 1557. Положительный баланс международной миграции составил 225 человек. Годом ранее край покинуло аналогичное количество жителей (1432), однако тогда в регион приехало гораздо больше людей – 2263 человека.