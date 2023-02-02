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Почти три тонны алтайской сгущёнки сожгли в Хабаровске

1,4 тонны молочных консервов вернули поставщику, ещё 2,8 тонны – уничтожили

02 февраля 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сотрудники Россельхознадзора выявили в Хабаровске крупную партию поддельной сгущёнки. В пересчёте это почти семь тысяч банок.

Как сообщает EastRussia, фальсификат продавали в одном из городских магазинов. Продукт изъяли с прилавков.

"С помощью системы "Меркурий" выяснилось, что больше 21 тонны продукта произвели на Алтае при помощи всего лишь 21 килограмма молока. Таким образом, была введена в оборот продукция, изготовленная из сырья неустановленного происхождения и без подтверждения безопасности", – сказано в сообщении.

1,4 тонны консервов вернули поставщику, а 2,8 тонны – сожгли в печи.

 

Комментарии 22

  • Низкое качество продукции - ТОТАЛЬНО, преимущественно с ПАЛЬМОЙ.....
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Россельхознадзор не смог провести анализ продукции на безопасность и состав?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да сколько же к нам в Алтайский край пальмы из Африки привозят? )Только на одну перевозку столько денег ухлопывают...
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А производитель? Мы то же едим?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Производителя не расстреляли ? Значит постарается отбить понесенные убытки.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы медведям в зоопарк отдали.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Надо знать название производителя, а то всех местных получается подозревать и не покупать?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Растрелять производителя без суда и следствия. Долго ещё будут уничтожать людей ради собственной наживы.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Налоговая алт.края в прошлом году рассказал о десятке новых милллиардерах, жителях края, занимавшихся селхозмолчной продукцией...
    02 февраля, Гость   Ответить
  • "Лучше бы медведям в зоопарк отдали." ---- Гость, а медведей зачем травить?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, напишите производителя
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, уроды, гробят своих же детей.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Господь воду в вино превращал, а тут всего лишь в сгущенное молоко превратили 21 тонну воды, разбавив 21 литром молока. Чистая гомеопатия. )))
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Россельхоз не смог провести анализ? Что за бред квалификацию потеряли или реагентов не нашли для проведения? Бред....
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Граждане, вы предельно не понимаете в вопросе) какая пальма) вы там совсем голову потеряли?) Система Меркурий - это как ЕГАИС. То есть следит, чтобы было произведено на заводе, а самое главное, с этого были уплачены НАЛОГИ. Вот производители и мутят с отчетностью. Подают данные, что использовано минимальное количество сырья, исходя из которого и рассчитывается налоговая база. Поэтому, когда такая продукция выявляется, которая не бьется с отчетностью в Системе, то такую продукцию даже не проверяют, ее просто направляют на уничтожение.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Как в Турции, там за подделку лекарств 50 лет тюрьмы. У них очередь в аптеках в тур сезон.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, главное из чего состоит, а не то что предприятие купило. Может 22 тонны молока спонсорской помощи.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Нужна высшая мера наказания или же срок от 30 до 50 лет лишения свободы с обязательной конфискацией за фальсификацию продуктов питания и лекарств,иначе толку не будет,сплошное бла,бла,бла.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Да сделали они все анализы. Если бы продукция была бы вредной и опасной для здоровья, то её сожгли бы всю. А если часть вернули, то значит не опасна. Есть можно. Но! Фальсификат. По документам оформлена как молочный продукт, но на самом деле таким не является. Сожгли для острастки.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Господи, неужели ничего святого не осталось. Как же вам сволочи людей не жалко. Расстрел и только, за это. Люди и так работают на коммуналку и лекарство. От питания уже молодежь вся больная.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, медведи или есть не будут, или сдохнут..
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, просто покупайте сгущённое молоко белорусских производителей! И не мучайтесь.
    05 февраля, Гость   Ответить
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