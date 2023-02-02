Почти три тонны алтайской сгущёнки сожгли в Хабаровске

1,4 тонны молочных консервов вернули поставщику, ещё 2,8 тонны – уничтожили

02 февраля 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сотрудники Россельхознадзора выявили в Хабаровске крупную партию поддельной сгущёнки. В пересчёте это почти семь тысяч банок.

Как сообщает EastRussia, фальсификат продавали в одном из городских магазинов. Продукт изъяли с прилавков.

"С помощью системы "Меркурий" выяснилось, что больше 21 тонны продукта произвели на Алтае при помощи всего лишь 21 килограмма молока. Таким образом, была введена в оборот продукция, изготовленная из сырья неустановленного происхождения и без подтверждения безопасности", – сказано в сообщении.

1,4 тонны консервов вернули поставщику, а 2,8 тонны – сожгли в печи.