Почти тысяча сибиряков получат новую профессию с помощью образовательного кредита

Аналитики Сбера рассказали, в каких регионах чаще пользуются услугой

30 марта 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8Jufh5

Деньги. Блокнот / Фото: freepik.com

Около тысячи льготных образовательных кредитов оформили сибиряки в Сбере с начала 2024 года. По данным аналитиков банка, в прошлом году осваивать новую профессию с помощью этого финансового инструмента начали почти девять тысяч человек.

Чаще всего кредит для получения образования используют студенты в Новосибирской области и Красноярском крае. В каждом из регионов в первые два месяца текущего года оформлено уже более 200 кредитов.

Десятки таких кредитов выдали и в:

Омской области;

Хакасии;

Алтайском крае;

Кузбассе;

Томской области.

Больше половины получающих образование и профессию студентов в Сибири – люди в возрасте до 25 лет. Вместе с тем образовательный кредит востребован и у людей более старшего возраста. Так, около 15% участников образовательных программ в Сибири в 2024 году старше 30 лет. Студентами становятся и люди предпенсионного и пенсионного возраста. Самому старшему больше 65 лет.

"Кредит на образование с господдержкой остается востребованной программой у сибиряков. Для молодых людей – это отличная возможность получить первую профессию, для сибиряков среднего и старшего возраста - получить новое образование, или как минимум пройти переподготовку, чтобы оставаться востребованными на рынке труда", – сказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.Кредит на образование с господдержкой позволяет получить высшее или среднее профессиональное образование по льготной ставке в 3% (диапазон значений полной стоимости кредита: 2,3 – 3,3%). И имеет единственное ограничение по возрасту – заемщику должно быть не меньше 14 лет.

ПАО "Сбербанк"

Реклама